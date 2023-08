Congo-Kinshasa: Santé - Tenue du premier congrès international sur la néphrologie

« Les maladies rénales : du diagnostic à la prise en charge thérapeutique », c'est sur ce thème que s'est ouvert, le 21 août, le tout premier congrès international sur la néphrologie dans la salle Monekosso aux cliniques universitaires de Kinshasa.

Organisé par la Société congolaise de néphrologie, le forum met autour d'une table de réflexion des scientifiques et néphrologues de renommée provenant de différents horizons. Au cours des travaux, les congressistes vont partager les dernières études et découvertes en plus de partage d'expériences en matière de lutte contre les maladies rénales. Pour ce qui est du premier jour, le Pr Michel Jadoul de Belgique a exposé sur l'hypertension artérielle chez le dialysé et estimation du poids sec en dialyse : apport de l'échographie pulmonaire.

Notons que le premier congrès de néphrologie est ouvert non seulement aux médecins néphrologues mais également aux médecins d'autres spécialités, aux généralistes ainsi qu'aux infirmiers et techniciens de dialyse à travers un programme transversal intéressant plusieurs domaines de la médecine telle que la cardiologie, l'infectiologie, l'endocrinologie.

Ce congrès va connaître également une touche particulière au travers des ateliers pratiques d'échographie en rapport avec la néphrologie (médecins et infirmiers) et la publication des abstracts retenus dans une édition spéciale des annales africaines de médecine, journal scientifique de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. La néphrologie est la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins. Elle est différente de l'urologie, spécialité chirurgicale s'intéressant à l'appareil génital masculin et à l'ensemble du système urinaire (reins, uretères, vessie, prostate, urètre). La clôture du forum va intervenir le samedi 25 août.