Congo-Kinshasa: Sciences et technologies - Démarrage du conclave du génie scientifique congolais

La créativité congolaise était à l'honneur, le 19 août, au Palais du peuple à l'occasion de l'ouverture du premier conclave du génie scientifique congolais visant à promouvoir des inventions et des innovations « Made in Congo».

Organisé du 19 au 24 août par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le forum réunit une belle brochette de l'intelligentsia congolaise célèbre, les chercheurs et inventeurs congolais. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inauguré ce forum qui, comme il l'a indiqué dans son mot de circonstance, " rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et, surtout, de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale". Et d'ajouter qu'il s'agit là d'une première dans l'histoire du pays, celle de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble.

Plus concrètement, il s'agit de la prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de l'indépendance économique du pays par l'invention et l'innovation technologique. Le président de la République, qui a fait une visite des stands et échangé avec les exposants, a annoncé à cette occasion que « le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour que le Fonds national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique, déjà créé, bénéficie des crédits budgétaires à la mesure de l'ambition nationale dans la loi de Finances 2024 ».

%

Selon le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le but de ce conclave est double. « Il s'agit d'abord de montrer au peuple congolais et à ses dirigeants que le génie colonial parti il y a soixante trois ans a été progressivement remplacé par un génie congolais ». Et Gilbert Kabanda Kurhenga d'ajouter qu'il est question ici de faire comprendre aux instances dirigeantes de la République que l'élite scientifique et technologique congolaise a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en mains le développement socio-économique du pays de manière souveraine ».