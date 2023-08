Afrique: Guinguette africaine de Suresnes - Clap de fin de la 12e édition

Les soirées gastronomiques et musicales de la guinguette africaine de Suresnes ont livré leurs derniers mets et sons à la journée de clôture de leur douzième édition

La guinguette africaine de Suresnes proposait, depuis le 8 juillet dernier, des divertissements proches de ceux offerts dans les bars dancing des deux rives du Fleuve Congo. Le tempo était donné par le maire de la ville hôte, Guillaume Boudy, en présence de Célestin Sounda et son équipe d'organisation.

Dès lors, les samedis et dimanches du 8 juillet au 20 août, et ce, du début d'après-midi jusqu'à tard le soir, le centre de loisirs des Landes a vécu des instants festifs au rythme de l'Afrique et des Antilles. À chaque rendez-vous de fin de semaine, le public est venu nombreux, bien souvent en famille, en moyenne trois cents personnes par jour à en croire les organisateurs. De la même source, on a appris que près d'un millier de repas ont été servis en dégustation et à la découverte des mets africains et créoles.

Côté expositions et littérature, à l'initiative de Ziana TV, des journées entières ont été dédiées aux écrivains en dédicace. Parmi eux, Gabriel Kinsa, Prince Maléla, Mahuma Vigam. Pendant que l'artiste peintre Marilyse Peyrera effectuait des performances en direct, le public découvrait aussi l'exposition-photos de Roch Le Prince Okouele ; les musiciens, quant à eux, distillaient les belles mélodies ambiantes.

Au total, plus d'une dizaine d'artistes musiciens se sont succédé sur la scène. Citons, par exemple, Jackson Babingui, Ladys Arcade, Abel Dibassa, Roland Diese, Michel Rapha, Kaly Djatou, Luciana Demimgongo en concert, ou Teck-One en clôture de la douzième édition. Au dernier jour, dans la série des anniversaires célébrés le 20 août, Jocelyn Armel Le Bachelor est venu se joindre à ses amis pour vivre des moments de sa renaissance.

Cette édition a été l'occasion de permettre au Haut conseil représentatif des Congolais de l'étranger « HCRCE », présidée par Agnès Ounounou, en présence du ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Jean Félix Mokiémo, de présenter cet organe aux compatriotes venus célébrer le soixante-troisième anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Au fil de l'édition, une collecte de fauteuils roulants a été effectuée, elle a permis d'en recevoir une dizaine.

La guinguette africaine a rangé son mobilier éphémère. Son équipe d'organisation, en partenariat avec la mairie de Suresnes, affichait la satisfaction du devoir citoyen accompli : mixer les habitants, artisans-artistes et associations, autour d'un projet de diversité. « Bravo à l'équipe d'organisation, aux artistes, aux associations partenaires, à la mairie de Suresnes, à l'ambassade du Congo en France et, bien sûr, à tous les compatriotes et autres participants venus en force sur chaque édition », a confié Célestin Sounda, avouant au passage qu'il songe déjà à l'édition 2024.