Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2023 - Les Ponténégrins méritants récompensés

La 4e édition de la soirée du mérite ponténégrin dénommée Ponton Awards 2023 a rendu son verdict, le 21 août, à Canal Olympia de Mpita dans le 1er arrondissement Emery- Patrice-Lumumba avec la distinction des différents lauréats.

Ponton Awards distingue les Ponténégrins qui s'illustrent au cours de l'année dans les différentes catégories en lice, à savoir Excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social et la passion; Engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement; Excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion); Les Modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création et les sociétés culturelles qui ont dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets artistiques.

Mettre à l'honneur et récompenser des personnes physiques et morales qui évoluent à Pointe-Noire et se distinguent dans leur domaine respectif est le but de ce projet mis en oeuvre depuis quatre ans par l'agence Prescom Media pour valoriser l'excellence locale avec pour crédo "Vos actions ne seront plus ignorées".

En remerciant l'ensemble des partenaires qui contribuent au succès et au rayonnement des Ponton Awards, Gildas Bakala, président du comité d'organisation, a dit : « Participer aux Ponton awards, c'est contribuer à l'excellence. A travers la récompense de l'effort, nous soutenons aussi les valeurs positives qui peuvent s'exprimer dans le travail et l'engagement social et culturel. Ponton Awards est un évènement singulier pour des valeurs plurielles » avant d'émettre le voeu que la chaîne des Ponton Awards s'élargisse grandement afin que les actions des Ponténégrins ne soient plus ignorées. Initiative louable et salutaire, la ville de Pointe-Noire, partenaire naturel des Ponton Awards, soutient le projet et continuera à contribuer à son rayonnement, a affirmé Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville.

Présidente du jury, Me Philippe Gervie Bassintsa, avocate au barreau de Pointe-Noire avant de remettre les résultats recueillis venant des 6606 votants contrairement à l'année dernière où près de 2000 votes ont été recueillis prouvant ainsi l'auréole grandissante que prend le projet d'année en année, a remercié l'ensemble des partenaires pour leur soutien multiforme.

Les lauréats des Ponton Award 2023 dans chaque catégorie

Catégorie engagement jeunesse

Clémence Koubemba, femme pluridisciplinaire, promotrice du made in Congo et de Deal With Me.

Excellence entrepreneuriat

Kalas, entreprise congolaise dans la fabrication et vente des détergents.

Catégorie modèles artistiques

Guvany Goma, Ceo Agence de création du contenu audiovisuel.

Categorie Excellence Sport

René Faugère Mounzeho, compétiteur professionnel dans diverses disciplines d'arts martiaux, créateur d'une académie d'arts martiaux.

Catégorie société culturelle :

Espace culturel Yaro

Le prix du partenaire de l'année a échu à Bsca bank.

En plus du trophée, des chéques promotionnels NTi media, des bons d'achats et des présents divers ont été remis aux différents lauréats.