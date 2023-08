Togo: Promesse tenue !

L'acte 3 de l'évènement « Togo Lomé Men'S Fashion Week » a tenu ses promesses samedi dernier dans le gigantesque garage de CFAO Motors à Lomé. Soutenu par le numéro 1 de la téléphonie au Togo, cet évènement de la mode sous-régionale a vu se produire sur la planche, la présentation de diverses tenues des créateurs de la mode aussi bien togolaise mais aussi des pays voisins du Togo, à savoir le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Entre autres stylistes dont les oeuvres ont émerveillé le public, il y a Equiprof, également promoteur de cet évènement, en passant par Lionel Corea (Bénin), Fenz (Ghana), Fine Style (Togo), Timothée (Togo), Jant's (Ghana), Riche ou Rien (Togo), Maison Mikhaïl (Côte d'Ivoire), Desmo Design (Togo), et Jacques Logoh (Togo), alternativement promoteur de cet évènement de mode. Les oeuvres présentées vont des tenues accompagnées d'EPI (équipements de protection individuelle) aux tenues de villes. Tant la créativité des stylistes a épaté plus d'uns.

« De la soirée, nous en sommes satisfaits, puisque c'est un projet que nous avons mis en place en qui Togocom a cru et nous soutient. Nous sommes fiers et l'année prochaine, on va encore innover pour que tout le monde soit encore plus content », a affirmé M. Logoh. Aussi, a-t-il poursuivi, « cette 3ème édition, le but c'est de sensibiliser les hommes, les amener à aimer la mode, faire promouvoir la mode masculine africaine et particulièrement la mode togolaise. La 3ème édition, nous on essaie chaque année d'innover, chaque année on essaie d'innover. Le festival est en train de grandir. Donc, chaque année, il y a de nouvelles choses, de nouvels objectifs qu'on se fixe. Et l'année prochaine, il y aura une édition encore d'autres innovations. On a compris que les hommes commencent par adhérer au projet. Pour la 2ème édition, on n'était pas aussi nombreux que ça mais cette année il y a beaucoup de monde qui était venu. Les hommes comprennent déjà le but de la mode. Le créateur togolais a besoin de ça pour pouvoir vivre et faire évoluer leur métier et leur carrière ».

%

Représentée par son Manager Sponsoring et Evènementiel, Reine Tchakpélé, Togocom a expliqué son engagement aux côtés de l'équipe d'organisation de Togocom Lomé Men'S Fashion Week par une volonté de « promouvoir des talents dans la mode, promouvoir l'excellence dans l'industrie de la mode au Togo et à l'international », et soutenir par-là les divers métiers de l'industrie de la mode que sont ceux des make up works artistes, des designers, des créateurs, des tisserands, des vendeurs de tissus, au plan national et à l'international.

En tout cas, le public présent est reparti, émerveillé. On en veut pour preuve, la réaction d'une spectatrice qui a confié au terme de la soirée, « ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un peu de brassage. Il n'y avait pas que des tenues des Togolais mais il y avait un peu de béninois, de ghanéen et d'ivoirien. Aussi il y a la collection de Jacques Logoh qui a aussi épaté. C'était waouh. S'il faut comparer la couture togolaise actuelle à celle d'avant, je pense qu'il y a eu un peu d'amélioration. D'ici quelques années, si le travail continue ce sera encore plus du glamour ».

Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition.