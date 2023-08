Ile Maurice: 11 es JIOI | Haltérophilie - Un peu plus compliqué cette fois

Ils avaient placé la barre très haut en 2019 en récoltant 22 médailles d'or à domicile. Cette fois, il leur sera compliqué de faire mieux d'autant plus que plusieurs tauliers ont déjà mis un terme à leur carrière alors qu'Anthony Madanamoothoo ne se déplacera pas à Madagascar. D'autre part, Madagascar n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles devant son public alors que le pays a énormément progressé dans cette discipline et que ses leveurs de fonte ont bénéficié d'entraînement à l'étranger.

A chaque édition des Jeux des îles, l'haltérophilie demeure l'une des disciplines qui pourvoient le plus de médailles. Dominer ce sport permet aux adversaires de faire un bond considérable au tableau des médailles. Ce fut le cas à Maurice d'ailleurs. Pour le président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie (FMH), Yovin Gyadin, on devrait s'attendre à une belle moisson une nouvelle fois. La sélection est composée de 19 haltérophiles après le retrait d'Anthony Madanamoothoo. «Je pense que nous allons récolter une vingtaine de médailles d'or. Ce sera déjà pas mal car il y a plusieurs anciens qui ont pris leur retraite. Il ne faut pas oublier que les Malgaches ont eu beaucoup d'entraînements à l'étranger», fait-il ressortir.

Si le président de la FMH se montre optimiste, dans la pratique, les choses peuvent ne pas se passer ainsi puisque l'on connaît le potentiel des Malgaches dans les petites catégories. Les meilleures chances mauriciennes seront incarnées par Ketty Lent, Alison Sunee, Khelwin Juboo et Cédric Coret. Bien sûr, il n'est pas interdit de récolter quelques breloques çà et là, mais réaliser la performance de 2019 sera compliqué. Il faut d'ailleurs prendre en compte les absences de Roilya Ranaivosoa, Shalinee Valaydon, Yovin Gyadin ou encore d'Emmanuella Lent. Ils ont pris leur retraite

D'autre part, La Réunion a réalisé quelques progrès notables dans cette discipline alors que les Seychellois restent réguliers dans les grandes catégories. A Madagascar, la compétition en haltérophilie débutera le 26 août et s'achèvera le 29. Les haltérophiles sont attendus à Maurice le 31 août. Comme beaucoup d'autres membres de la délégation mauricienne, ils n'assisteront pas à la cérémonie de clôture

La vie sans Anthony

Avec le forfait d'Anthony Madanamoothoo, c'est trois médailles d'or en moins pour Maurice. Il ne faut pas se mentir, l'haltérophile qui devait concourir chez les +109 kg à Madagascar, était présenté comme le favori dans sa catégorie. D'ailleurs, en 2019, il avait facilement décroché trois médailles d'or. Il vient de s'offrir l'argent aux Championnats du Commonwealth il y a un mois et visait désormais les JIOI. Mais comme révélé dans notre édition du dimanche 20 août, Anthony Madanamoothoo ne se déplacera pas à Madagascar. Il est actuellement suspendu par la Fédération internationale pour avoir manqué un contrôle antidopage. «Je n'ai encore rien eu d'officiel par rapport à cette sanction mais le fait qu'il ne participera pas nous met un peu dans l'embarras. On ne pourra pas le remplacer et son absence signifie trois médailles d'or en moins pour nous», regrette Yovin Gyadin.

Cédric Coret enfin reconnu

Il n'a jamais vraiment été considéré à sa juste valeur que ce soit au sein de sa fédération ou par le ministère des Sports. Aujourd'hui, il sera le capitaine de l'équipe masculine du Club Maurice aux JIOI. Une reconnaissance pour celui qui - il y a quelques années encore - risquait de ne plus jamais remarcher après une grave blessure au genou en 2016 et qui l'avait tenu éloigné de son sport de prédilection pendant plusieurs années. Cédric Coret a parcouru du chemin depuis. Il arrive lancé aux JIOI où cette compétition n'a plus aucun secret pour lui. Il a déjà récolté trois médailles d'or en 2015 et en 2019 et il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. A Tana, il sera en lice chez les -102 kg.

LA SÉLECTION

GARÇONS Willem Émile (-55 kg), Antonin Brousse de Gersigny (-61 kg), Kenzie Tayer (-67 kg), Gaël Martinson (-73 kg), Dinesh Pandoo (-81 kg), Nigel Augustine (-89 kg), Dorian Madanamoothoo (-96 kg), Cédric Coret (-102 kg), Khelwin Juboo (-109 kg)

FILLES

Sheridiane Pasnin (-45 kg), Anne Volbert (-49 kg), Maëva Matelot (-55 kg), Doushka Gopaloodoo (-59 kg), Seforah Lent (-64 kg), Ketty Lent (-71 kg), Gwenaëlle Castel (-76 kg), Anastajia Babet (-81 kg), Alison Sunee (-87 kg), Anaik Fidèle (+87 kg)