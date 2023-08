Ile Maurice: Poursuite privée - Le DPP attend des preuves de Vivek Pursun pour trancher

La contestation de la private prosecution déposée par le pandit Vivek Pursun contre le ministre de l'Agro-industrie et Attorney General, Maneesh Gobin, et le Parliamentary Private Secretary Rajendra Dhaliah a été appelée, hier, devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Ces derniers avaient obtenu le gel de la private prosecution en attendant une décision de la Cour suprême. La représentante du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Adeelah Hamuth, a déposé une motion pour que les avocats de Pursun lui communiquent toutes les preuves justifiant leur demande. L'affaire a été renvoyée au 4 septembre.

Le bureau du DPP souhaite être en présence de tous les éléments avant de prendre une décision dans cette affaire. Les avocats de Vivek Pursun, Mes Sanjeev Teeluckdharry et Akil Bissessur, et l'avoué Pazhany Rangasamy comptent les fournir cette semaine. Il s'agit, entre autres, du contrat à bail de l'association Eco Deer Park et des échanges entre les diverses parties.

À sa sortie du tribunal, Me Teeluckdharry a déclaré : «Une poursuite privée permet de mettre ceux qui ont fauté devant leurs responsabilités et de répondre devant la justice.» L'avocat a ajouté : «L'Attorney General doit step down car il y a une perception qu'il pourrait manipuler les preuves et les témoins, et entraver l'enquête.»

Quant au pandit Pursun, il a condamné les propos d'une association religieuse : «Quand elle dit qu'elle est avec Pravind Jugnauth, cela signifie aussi qu'elle soutient l'Attorney General et tous ceux qui ont fauté. Cela ne fait pas honneur à une association religieuse. Il faut plutôt dire que nous sommes de tout coeur avec la population, avec Grand-Bassin, avec les dévots et les avocats.»

Me Teeluckdharry a aussi fait un long exposé sur l'importance de protéger la nature et les singes, signifiant son intention de déposer une injonction cette semaine contre l'État contre l'exportation des singes.