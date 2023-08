Gabon: Le directoire de campagne d'Albert Ondo Ossa échange avec le HCANEG

Le Haut Conseil des Acteurs Non étatiques du Gabon(le HCANEG) et ses membres adhérents remercient le directoire de campagne du candidat Albert Ondo Ossa, particulièrement Edmond Okmvélé Nkogho pour avoir accepté, ce lundi 21 août 2023, d'échanger avec le HCANEG sur l'engagement du candidat Albert Ondo Ossa à la transparence des ressources extractives et de la durabilité écologique.

A cet effet, le candidat Albert Ondo Ossa réaffirme son engagement à organiser à partir du mois d'avril 2024 la Conférence Nationale Souveraine, inclusive et sans tabou. Cette conférence verra la participation de tous les partis ayant des élus, y compris le PDG et la société civile, les Administrations, la Diaspora des cinq continents, etc. Pour préparer, à partir des villages, quartiers, cantons, départements, provinces et au niveau national, les assises d'une Conférence Nationale Souveraine :

· La mise en place d'une constituante pour un nouveau modèle constitutionnel plus productif et plus compétitif

· La réduction du train de vie de l'Etat (Institutions, hauts dirigeants, etc.)

· La mise en place d'un fonds de libération/ d'indemnisation en reconnaissance à l'engagement citoyen

· La détermination d'un budget de souveraineté national et décentralisé

· L'élaboration d'un Plan Quinquennal de Développement

· La révision des accords de coopération

· L'expropriation foncière, le conflit homme-faune...etc.

N.B : Le candidat Albert Ondo Ossa prend l'engament d'organiser un Referendum pour l'Adoption de la nouvelle Constitution

Disons que, cette action républicaine vise à garantir une démarche neutre des acteurs non étatiques dans le processus électoral mais aussi prévenir des risques des troubles au sortir des urnes qui devraient ternir l'image de notre pays et rendre difficile notre vivre ensemble.

A tous, bonne compagne dans la dignité et le respect des droits humains.

Que Dieu protège notre pays !

Nicaise MOULOMBI

Président exécutif du HCANEG

Contact presse 066 24 68 08