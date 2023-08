Gabon: Nicaise Moulombi échange avec Pierre Claver Maganga Moussavou

Le Haut Conseil des Acteurs Non étatiques du Gabon et ses membres adhérents exprime ses remerciements et sa gratitude à l'endroit du Président Pierre Claver Maganga Moussavou pour avoir accepté, ce lundi 21 août 2023, d'échanger avec le HCANEG sur son engagement à la transparence des ressources extractives et de la durabilité écologique.

A cet effet, le candidat Pierre Claver Maganga Moussavou a tenu réaffirmer lors des échanges, sa volonté de mettre en place une politique de "provincialisation" au lendemain de son accession à la Magistrature suprême. Selon lui, un pouvoir décentralisé, qui donne plus de poids aux provinces et à la population gabonaise rurale est le meilleur moyen de mettre tout le monde au travail et ainsi, de lutter considérablement contre les précarités.

Par ailleurs, au cours de cet échange, Pierre Claver Maganga Moussavou a affirmé son engagement :

- Sur la nécessité d'initier un dialogue social avec la société civile ;

- De mettre en place une stratégie sur la gouvernance des associations et

ONG ;

- A dialoguer avec la société civile et autres acteurs politiques pour une

gouvernance participative ;

- Sur l'initiative de la transparence des ressources extractives (ITIE).

%

Il s'engage à mettre en place des politiques de gestion qui répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Sur le conflit Homme-Faune et la transparence sur le marché du carbone, il s'engage à aménager les espaces habitables, faire un état des lieux sur le nombre de nos pachydermes et sur la gestion des financements des bailleurs de fonds pour la conservation de la biodiversité et des espèces sauvages.

- Sur les emplois verts particulièrement, les pollutions plastiques, minières, pétrolières, il s'engage à mettre en place un crédit plastique et les politiques de compensations sur l'impact de l'activité économique sur l'environnement.

Disons que, cette action Républicaine vise à garantir une démarche neutre des acteurs non étatiques dans le processus électoral mais aussi prévenir des risques des troubles au sortir des urnes qui devraient ternir l'image de notre pays et rendre difficile notre vivre ensemble.

A tous, bonne compagne dans la dignité et le respect des droits humains. Que Dieu protège notre pays !

Nicaise MOULOMBI

Président exécutif du HCANEG