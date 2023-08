Cote d'Ivoire: Rejet de sa candidature aux Sénatoriales - Alexis Bbansé annonce avoir réuni tous les éléments manquants à son dossier...

Alexis Daoude Gbansé, suite à la décision de la CEI de rejeter sa candidature aux sénatoriales 2023, a dit ceci : « Nous avons réuni tous les éléments manquants à notre dossier de candidature »

La candidature de la liste "Tous ensemble pour le Tonkpi dans la région du Tonkpi" du duo Alexis Daoude Gbansé et Inza Touré Taibou, pour l'élection sénatoriale du 16 septembre 2023, est rejetée par la Commission électorale indépendante (CEI). Ainsi en a-t-elle décidé le lundi 21 août 2023, à la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin.

Cette liste fait partie des 6 dossiers de candidatures rejetés pour « composition non conforme à la loi », selon la CEI. Joint par l'Intelligent d'Abidjan, le journaliste Alexis Daoude Gbansé a dit prendre acte de cette décision. « J'ai pris acte de la décision de la CEI, et la liste provisoire en date de ce jour. Mon colistier et moi avons demandé à nos Conseils d'acter en urgence en appel dans le délai de 72 heures qui nous a été accordé devant l'Instance habilitée. Nous avons réuni tous les éléments manquants à notre dossier de candidature.

Nous gardons toute notre confiance en nos Institutions », a-t-il dit. Alexis Daoude Gbansé et colistier sont candidats indépendants pour le poste de Sénateur de la région du Tonkpi. Mais à en croire la CEI, « leur dossier de candidature est incomplet parce qu'il ne comprend ni les photos des deux candidats, ni la déclaration personnelle de candidature, ni l'extrait de naissance, ni le reçu de cautionnement du second candidat, pièces pourtant exigées de chacun des candidats comme conditions de candidature par les dispositions légales et réglementaires ».