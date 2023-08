Mali: Festival »Au tour des cordes » - La Malienne Fatoumata Diawara, tête d'affiche de la troisième édition prévue du 27 au 29 octobre (organisateurs)

Dakar — La troisième édition du Festival "Au tour des cordes" - manifestation initiée par le koriste sénégalais Ablaye Cissoko, aura lieu du 27 au 29 octobre prochain à Saint-Louis (nord) avec comme tête d'affiche la Malienne Fatoumata Diawara, annonce un communiqué transmis lundi à l'APS.

Chanteuse, comédienne et actrice, Fatoumata Diawara a collaboré avec de grands noms de la musique, du théâtre et du cinéma à l'image de Cheik Fantamady Camara, Herbie Hancock, Roberto Fonseca, Abderrahmane Sissako, Angelique Kidjo, Philippe Godeau, Disclosure, Lauryn Hill, entre autres, indique la même source, annonçant la participation, cette année, d'artistes venant du Mali, de la Grèce, de la Turquie, d'Espagne, d'Italie, d'Autriche et du Sénégal.

»Pont entre les traditions musicales de son pays et les sonorités et rythmes du reste du monde, la chanteuse, compositrice et comédienne, Fatoumata Diawara dresse, à travers sa musique, un pont, utilisant son art, ses mélodies, ses messages comme des outils de transmission d'une identité et de combat pour la cause de la femme, de l'humain en général », soulignent les organisateurs.

Le texte rappelle que le Festival »Au tour des cordes » a été lancé dans le but de "célébrer la musique et le patrimoine culturel à travers la voix humaine et les instruments à cordes traditionnelles et modernes" et annonce la participation de l'artiste saint-louisien Tex LbK, de Kiko Riuz et son flamenco Âma La Vida, Kiya Tabassian, ambassadeur de la culture perse.

Il y a aussi le duo Eliza Vellia et Annabelle (Grèce), le violoncelliste Mathieu Saglio et son Quartet (Turquie), Manuel Heredia et El Berenjeno (Espagne), Adriano Viterbini guitariste d'Italie, le duo sénégalais Doudou Diassy et Elisabeth Diédhio et le trio originaire d'Autriche Moritz Weiss Klezmer.

Au-delà des concerts, la programmation "Au tour des cordes" propose des résidences d'ateliers, de master class, confirmant "sa vocation de lieu de rencontres et de brassage des cultures".

Les artistes se relayeront entre les scènes Habib-Faye du Lycée Ameth-Fall, Mabousso-Thiam de l'école Abdou-Diouf et celle du grand jardin de l'Institut français de saint-Louis, souligne les promoteurs.