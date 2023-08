Sénégal: Plaidoyer pour un accompagnement psychologique et sanitaire des rescapés

Dakar — Des parents des victimes de l'émigration irrégulière venant de Fass Boye, ont plaidé, lundi à Dakar pour un accompagnement des 37 personnes rescapées de la pirogue de migrants récemment secourue au large du Cap-Vert pour un retour en famille « avec une conscience tranquille ».

« On a demandé aux autorités surtout au président de la République d'accompagner les jeunes qui sont actuellement dans un état critique. Je pense que si on les laisse dans cet état, ils peuvent perdre conscience ou aller faire autre chose plus grave' », a alerté Abdou Karim Sarr, un des parents des victimes.

L'avion de l'armée de l'air, transportant les 37 rescapés de la pirogue de migrants récemment secourue au large du Cap-Vert, a atterri à la base aérienne de Ouakam à Dakar, a constaté un reporter de l'APS.

Outre les 37 rescapés, la ministre des Sénégalais de l'extérieur, quelques membres des familles des victimes étaient à bord de l'appareil de l'armée qui a quitté le sol capverdien à la mi-journée.

« Du point de vue sanitaire ça serait bien que les jeunes retournent encore à l'hôpital pour faire d'autres examens afin qu'ils puissent rejoindre leurs familles avec une conscience tranquille », a plaidé M. Sarr.

La ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck Ndiaye qui avait fait le voyage avec quelques membres des familles des victimes a affirmé que 7 corps ont été découverts par les autorités cap-verdiennes, lors des opérations de secours.

Les dépouilles ont été inhumées sur place de commun accord avec les familles des victimes.

« Au moment des secours, sept dépouilles avaient été constatées par les autorités . Après avoir fait un certain nombre de constats surplace et de concert avec les familles, il a été décidé que ces dépouilles soient inhumées surplace' », a-t-elle-dit

Elle a informé qu'une personne parmi les 37 rescapés sénégalais et un bissau-guinéen, continue de bénéficier des soins à Praia. « Quand on est arrivé à Praia, on voulait revenir avec lui mais les médecins nous ont conseillés de le laisser sur place pour qu'il continue le traitement », a souligné Mme Ndiaye.

Dr Annete Seck Ndiaye a par ailleurs remercié les autorités cap-verdiennes ainsi que les populations de cet archipel pour la « collaboration et le soutien durant tout le séjour de la délégation sénégalaise ».