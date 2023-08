Angola: Le Président João Lourenço souligne l'aide cubaine

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a souligné lundi, la solidarité et l'aide apportée par les autorités cubaines à l'Angola, au moment de l'invasion des anciennes forces du régime d'apartheid, autrefois en vigueur en Afrique du Sud.

S'adressant aux journalistes à la fin de la cérémonie de signature des instruments juridiques entre les gouvernements de l'Angola et de Cuba, le Président João Lourenço a déclaré que face à l'invasion menée par des forces militaires étrangères sur le territoire angolais, les troupes de l'armée cubaine, en compagnie des troupes angolaises, ont surmonté les menaces, garantissant ainsi l'indépendance et le maintien de la souveraineté de l'Angola.

Il a dit que la solidarité des Cubains avec le peuple angolais était vaste et avait "ouvert les portes" à la proclamation de l'indépendance de la République de Namibie et à la constitution du premier gouvernement noir démocratiquement élu en Afrique du Sud.

Selon João Lourenço, la "main amicale" de Cuba envers l'Angola s'est également étendue à l'économie, à la formation du personnel, à l'assistance médicale, à la construction civile et au sport, entre autres domaines.

À cet égard, l'homme d'État angolais a précisé que de nombreux Angolais ont reçu une formation académique à Cuba et occupent actuellement des postes importants dans la vie du pays.

Dans le cadre de la visite d'État du président cubain Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, les gouvernements de l'Angola et de Cuba ont signé lundi trois instruments juridiques, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale.

À cet effet, des protocoles d'accord ont été signés dans le secteur du tourisme, ainsi qu'entre l'Agence de réglementation des médicaments (ARMED) et le Centre national de contrôle des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux de Cuba.

Le protocole d'accord pour la promotion des investissements entre la Société de développement de la Zone Économique Spéciale de Luanda/Bengo et le Bureau de Mariel a également été signé.

En présence des chefs d'État angolais, João Lourenço, et cubain, Miguel Díaz-Canel, lesdits instruments ont été paraphés, pour l'Angola, par le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, la directrice de l'Agence de réglementation des médicaments, Katila Mangueira , et le président du conseil d'administration de la zone économique spéciale, Manuel Francisco Pedro.

Au nom de Cuba, son ambassadrice en Angola, Esther Gloria Armenteros Cárdenas, a signé les trois diplômes.

Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines, tels que la sécurité, l'éducation, la santé, les transports, les travaux publics, la construction, le pétrole, les sports, la culture, le tourisme et l'agriculture.

L'Angola et Cuba ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola. Un an plus tard, les parties ont signé l'Accord général de coopération, qui a créé la Commission bilatérale.