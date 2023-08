Angola: Le secteur non financier reçoit 5,72 milliards de Kz de prêts

Luanda — Le crédit brut au secteur non financier s'est élevé à 5,72 milliards AOA en juillet de cette année, en hausse de 883,71 milliards Kz (18,27%) par rapport au mois de juin.

Parmi les crédits bruts accordés par les banques au secteur non financier, 89,25% représentent l'endettement du secteur privé et 10,75% ont été contractés par le secteur public, ou soit l'administration publique et les entreprises publiques.

Selon le rapport statistique sur le crédit de la Banque Nationale d'Angola (BNA) auquel l'ANGOP a eu accès, la dette du secteur public non financier s'élève à 615,33 milliards de kwanzas.

La dette du secteur privé (entreprises privées et particuliers) a augmenté de 657,87 milliards de kwanzas (14,79%), passant de 4,45 milliards de kwanzas en juillet 2022 à 5,11 milliards de kwanzas en juillet de cette année.

Sur ce montant, 3,86 milliards Kz correspondent à l'endettement des entreprises privées et 1,25 milliards Kz des particuliers, soit une augmentation de 334,39 milliards Kz.

Crédits sous les avis

Au cours de la période sous revue, les crédits bruts accordés, dans le cadre des Avis de la BNA, pour la promotion du secteur immobilier, ont totalisé 944,51 milliards de kwanzas, ce qui correspond à 71,18% du crédit total disponible pour le secteur.

Par rapport à la même période de l'année dernière, on observe une augmentation de 324,35 milliards de kwanzas (52,30%), une augmentation influencée par le secteur agricole, la production animale, la chasse, la sylviculture et la pêche, avec un accent sur la culture et les dérivés de la canne à sucre.

Au cours de la même période, les prêts hypothécaires ont totalisé 250,20 milliards AOA, dont 53,02 milliards AOA ont été accordés en vertu de l'Avis 09/2022, du 6 avril, soit 21,19% du montant total.