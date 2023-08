Angola: L'Hôpital Général de Cuando Cubango a besoin de 17 nouveaux médecins

Menongue (Angola) — Au moins 17 nouveaux médecins spécialisés en Cardiologie, Anesthésie, Médecine Interne, Pédiatrie, Imagerie, Orthopédie, Médecine de Soins Intensifs sont nécessaires pour renforcer l'Hôpital Général de Cuando Cubango (HGCC), afin d'améliorer la qualité des soins aux patients

Il s'agit notamment d'un médecin spécialisé en cardiologie, à parts égales en médecine interne et soins intensifs, deux en pédiatrie, trois en anesthésie et autant en imagerie et six en orthopédie, un besoin qui dure depuis plus de six ans.

Se confiant lundi à l'Angop, dans le cadre de la célébration des six ans d'existence de cette unité hospitalière, célébrée le 19 du mois en cours, le directeur de cette unité hospitalière, Fernando Cassanga, a rappelé qu'actuellement, sont en formation un cardiologue et un pédiatre à Luanda, ainsi qu'un orthopédiste et un nombre égal de chirurgiens généralistes dans la province de Benguela.

Au niveau interne, six chirurgiens, six gynécologues et obstétriciens, douze médecins de famille et deux médecins internes sont en formation.

Le directeur de l'Hôpital général Cuando Cubango s'est également montré préoccupé par les patients qui se présentent fréquemment à l'hôpital à un stade avancé de la maladie, un fait qui cause plusieurs décès négligés, notamment dus à des complications d'accident vasculaire cérébral.

En raison de cette réalité, la création d'un comité technique a été avancée pour préparer un livret avec des mots-clés, courts et simples, pour, à travers l'autonomisation, attirer l'attention sur les utilisateurs qui sollicitent les services de l'Hôpital Général de Cuando Cubango, pour un changement de comportement en relation avec à l'hypertension artérielle.

Inauguré le 19 août 2017, l'Hôpital Général de Cuando Cubango compte actuellement 144 médecins, 629 infirmières différentes, entre autres techniciens.