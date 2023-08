Angola: Plus de 17 mille candidats sont en compétition pour les 5 mille 570 places vacantes à l'UAN

Luanda — Dix-sept mille 432 candidats concourent depuis lundi, pour l'un des cinq mille postes disponibles à l'Université Agostinho Neto (UAN), pour les cours de licence dispensés dans les Unités Organiques.

Les examens qui donneront accès aux cours des facultés des sciences, des sciences sociales, de l'économie, de l'ingénierie, des lettres, du droit et de la médecine, ainsi que l'accès à l'Institut supérieur des sciences de la santé, à l'École supérieure d'hôtellerie et de tourisme, se dérouleront jusqu'au le 25, au Campus Universitaire, à Camama et ont lieu de huit heures à dix heures et de dix heures à midi.

S'adressant à la presse, la coordinatrice des examens d'entrée, Fernanda dos Santos Benedito, a informé que sur les 5.570 places vacantes, trois pour cent sont réservés aux descendants d'anciens combattants et aux personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux, 5% sont réservés aux candidats protégés par les accords internationaux, ainsi que les enfants des membres du corps diplomatique accrédités en Angola.

Concernant les inscriptions par Unités Organiques, elle a expliqué que la Faculté de Médecine a enregistré le plus grand nombre d'inscriptions avec 5.441 candidats, l'École d'Hôtellerie et de Tourisme étant l'une des moins recherchées en termes d'inscriptions avec un chiffre de 132, suivie par l'Anthropologie avec 14 candidats.

Quant au petit nombre de postes vacants, elle a expliqué qu'il était lié à des facteurs liés à la nature des infrastructures, à la disponibilité des ressources humaines (enseignants), au faible niveau de réussite des étudiants inscrits l'année précédente.

"Il est prévu que 10 unités organiques de l'UAN seront construites sur le campus d'ici la fin de cette année 2023, ce n'est que lorsque nous aurons des infrastructures, plus de professeurs et de chercheurs que nous serons en mesure d'offrir un plus grand nombre de postes vacants", a-t-elle indiqué.

Selon la responsable du processus d'inscription, l'UAN a collecté 110 millions deux cent mille kwanzas qui sont utilisés pour les dépenses inhérentes aux processus, rappelant que les examens d'entrée sont autofinancés.

À son tour, le membre du comité organisateur des examens, Mateus Neto, a dit que la correction se ferait automatiquement, sans interférence humaine dans le processus de notation. Selon lui, une instruction a été produite qui est la feuille de réponses dans laquelle les étudiants joignent au relevé des épreuves leurs noms respectifs.

Il a informé que chaque réponse comprend entre 20 et 25 réponses, l'étudiant doit marquer les réponses en remplissant le cercle, et la dernière sera placée dans le Scan pour lire les points et comptabiliser les points corrects.

L'UAN compte 960 professeurs et a besoin de plus de 500.