Angola: L'administrateur de Menongue demande plus de rigueur aux inspecteurs de l'ANIESA

Menongue (Angola) — L'administrateur municipal de Menongue, José Ernesto da Silva, a demandé lundi, dans la capitale Cuando Cubango, aux inspecteurs de l'Autorité nationale d'inspection économique et de sécurité alimentaire (ANIESA) d'être plus rigoureux dans les activités d'inspection, pour protéger la vie et Santé humaine.

José Ernesto da Silva a fait cette demande lors de l'investiture des 24 inspecteurs qui composent le bureau qui travaillera avec l'administration de Menongue.

A l'occasion, des équipements d'identification pour les inspecteurs ont été remis aux agents économiques, qui, selon l'administrateur, doivent être utilisés de manière responsable, pour faciliter leurs activités.

Le coordinateur municipal de l'ANIESA, Dário Simão José, a dit que des inspecteurs des départements de la santé, de la culture et de l'hôtellerie et du tourisme, de l'environnement, de l'éducation et de l'agriculture avaient été sélectionnés.