Afrique du Sud : Sommet des Brics- Plusieurs pays africains veulent intégrer l'organisation

Le 15e sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg, la capitale sud-africaine. En présence des dirigeants de la Chine, du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud sauf de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine participera, selon certains médias, en visioconférence. Rapporte aouaga.com. Selon cette source, ce sommet est placé sous le thème « les Brics et l’Afrique »

Cette rencontre portera sur l’élargissement du club à d’autres pays. 23 pays- principalement des pays africains- sont officiellement candidats pour faire partie des Brics. Ce sont entre autres l’Ethiopie, le Sénégal, l’Algérie, l’Egypte. Plusieurs pays pétroliers du Golfe, comme les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite, et même l’Iran sont également candidats. A ce 15e sommet, 67 pays d’Afrique et du Sud global seront ainsi représentés.

A noter que le Maroc ne prendra pas part à cette rencontre. « Pour le Royaume du Maroc, il n’a jamais été question de répondre positivement à l’invitation à la réunion “BRICS/Afrique » affirme une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Comme rapporté par africaguinee.com.

« C’est une réunion organisée sur la base d’une initiative unilatérale du gouvernement sud-africain », précise-t-on de même source, ajoutant que le Maroc a donc évalué cette invitation à l’aune de sa relation bilatérale tendue avec ce pays. Selon la même source, l’Afrique du Sud pays a, en effet, toujours manifesté une hostilité primaire vis-à-vis du Royaume, et a pris de manière systématique des positions négatives et dogmatiques sur la question du Sahara marocain.

« Pretoria a ainsi multiplié, à titre national et au sein de l’Union africaine, des agissements notoirement malveillants à l’endroit des intérêts supérieurs du Maroc », indique-t-on. Et la source autorisée du ministère de soutenir que la diplomatie sud-africaine est connue pour sa gestion légère, improvisée et imprévisible en matière d’organisation de ce genre d’évènements.