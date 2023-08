Madagascar: Taekwondo / JIOI - Dons de Lee Jeong Moo pour l'équipe nationale

Le maître Lee Jeong Moo est de tout coeur avec l'équipe nationale malgache de taekwondo pour les Jeux des Îles de l'Océan Indien, la semaine prochaine. Ce technicien officiel envoyé par Kukkiwon, siège mondial du Taekwondo, ne cesse de donner un coup de main à nos taekwondoïstes. Samedi dernier, il a réuni les membres à Nanisana et leur a remis des T-shirts. Maître Lee Jeong Moo n'est plus à présenter dans cette discipline.

D'ailleurs, il est toujours présent lors de chaque événement organisé par la Fédération de Taekwondo Malagasy (FMTKD), et ce, grâce à la collaboration étroite entre le gouvernement sud-coréen et l'Etat malgache. « Ceci a été fait pour les unir et pour souligner que le but est de gagner des médailles d'or pour Madagascar dans ce jeu insulaire et pour le développement du Taekwondo à Madagascar », a-t-il noté lors de cette remise de dons.

Il convient également de noter que le bureau de Kukkiwon a été ouvert à Madagascar et qu'il travaille en collaboration avec la Fédération. Les combattants se donnent rendez-vous au gymnase couvert Mahamasina du 26 au 28 août à l'occasion de cette compétition indianocéanie. Six arbitres et juges internationaux officialisent les combats. Le Malgache Nicolas Randriamiandrisoa alias Rangoz en fait partie. Il est déjà au pays. Il y aura également deux Réunionnais à savoir Philippe Bernard et Etienne Bernard. L'Iranien Madadi Saeid et le Seychellois Sylvestre Yann complètent la liste.