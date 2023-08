Madagascar: Reko Band - Cap sur Antsirabe

« Misia » dans les bacs depuis quelques semaines, Reko Band est toujours sur les routes dans le cadre du lancement de l'album. Le 26 août, la bande à Fy Rasolofoniaina mettra le cap sur Antsirabe, à l'Alliance française. Cette fois, le folk progressif résonnera à travers les « Tongasoa », « Hira » ou encore « Gasy Tsara », tous des morceaux du second album « Misia».

Avec des paroles respirant toujours l'amour, mais aussi une conscientisation constante et toujours emplie de bienveillance. En mariage parfait avec le folk progressif, signature du groupe, l'album a conquis les mélomanes depuis un peu plus d'un mois. En avant-première à La Balançoire en juillet, « Misia » a eu son public, conquis les oreilles les plus fines et trouvé preneurs. Mahajanga, Toamasina, Tanà... tout le monde y trouve son compte. Fidèle à son Image, Reko garde la guitare acoustique comme base sans pour autant se confiner à un seul style.

A titre de rappel, Fy Rasolofoniaina a fait des vagues depuis 2017. Qui n'a pas été sous le charme de « Tiako ianao » ? Ce single a propulsé le groupe directement au rang de coqueluche des jeunes en deux temps trois mouvements. Véritable étoile montante, ce groupe composé de Fy Rasolofoniaina à la guitare, Zazah Maminiavo à la batterie, Princia Razakamahefa à la guitare électrique et Diary Razafimamonjiraibe à la basse, forme un quatuor répandant le "Folk progressif". Baptisé Reko Band plus tard, chacun de leurs singles a déjà su se hisser parmi les grands, avec une mélodie harmonieuse, et des paroles qui véhiculent si simplement mais si parfaitement l'amour. Ayant connu le succès grâce à « Andao », son premier album, Reko Band renouvelle l'exploit avec « Misia ».