Madagascar: Toliara - Vers la production locale d'huile alimentaire et de chips

L'Etat poursuit la course pour la mise en place de pépinières industrielles, dans les quatre coins du pays, dans le cadre du projet ODOF (One district One factory). Le week-end dernier, c'est le président Andry Rajoelina et le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation qui ont remis des machines pour la population de Toliara I, Toliara II et de Morombe.

Selon le ministre Edgard Razafindravahy, ce projet est mené pour qu'il y ait des impacts directs sur la population. En effet, cette zone sud du pays produit des tubercules, des pommes de terre, des patates douces et des bananes, qui peuvent être transformés en chips, notamment dans le district de Toliara I.

Pour Toliara II et Morombe, ce sont des machines de production de farine à partir de légumineuses, que l'Etat a attribuées. D'après le MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation), plus de 30 pépinières industrielles sont déjà mises en place dans 30 districts à travers le pays. D'après les explications, des appels à projets seront lancés après l'attribution de ces machines. Pour un vrai développement local, le ministère a souligné que la gestion des usines est réservée aux locaux.