Madagascar: CRCC - Le géant chinois des TP décroche les travaux de construction du pont de Mangoky.

Un succès total. La China Railway 18th Bureau Group, également connu sous le diminutif CRCC, a démontré ses compétences particulières dans les domaines de la construction de grandes infrastructures en livrant à l'Etat malgache des travaux de grande qualité du lot 2 de la RN9 inauguré, rappelons-le, vendredi dernier par le président de la République, Andry Rajoelina.

Figurant parmi les géants chinois des travaux publics, CRCC promet encore une très belle réalisation pour la construction de ce qui sera le plus long pont de Madagascar. La CRCC a, en effet, décroché le marché de construction du pont Mangokyqui sera d'une longueur de 880 mètres.

3 heures de route

Pour en revenir tout d'abord à la RN9, le président de la République n'a pas manqué de féliciter la qualité des travaux réalisés par la CRCC. Le lot N°2 concerne plus particulièrement le tronçon reliant Analamisampy à Bevoay, d'une longueur de 180 km. Un trajet qui, grâce à la grande qualité des travaux, se fait actuellement en seulement un peu plus de trois heures; alors qu'avant, il fallait deux jours pour le parcourir. L'achèvement de ce projet constitue, en tout cas, un facteur d'amélioration des conditions de vie de la population locale et contribuera au développement économique de cette région qui dispose de grandes potentialités aussi bien dans le domaine de l'agriculture que celui de la pêche. La RN9 est, en effet, un corridor de transport externe, qui relie des zones agricoles et des zones de production de fruits de mer. Une grande opportunité de développement de l'économie locale et des échanges culturels en somme, non seulement pour les régions Atsimo Andrefana et Menabe, mais pour le pays tout entier.

Projets de haute qualité

En tout cas, la grande qualité des travaux est à la hauteur des efforts réalisés par l'ensemble de l'équipe de CRCC. « Depuis le démarrage des travaux, tout en luttant contre l'épidémie de Covid-19, l'ensemble du personnel a surmonté les difficultés liées à la saison des pluies, aux chaleurs élevées de la saison sèche, à la pénurie de matériaux, au paludisme », déclare un responsable du CRCC. « Nous avons adopté un dispositif d'anticipation et une gestion standardisée, et cela nous a permis de réaliser, à temps des travaux de normes très élevées répondant aux exigences strictes imposées par les autorités » a-t-il continué.

En somme, ces travaux démontrent la conscience globale des employés du China Railway 18th Bureau Group dans la création de projets de haute qualité et d'établir une image de marque de l'entreprise dans les nombreux pays où le groupe travaille. Et c'est justement dans ce même état d'esprit que CRCC va entamer les travaux du pont Mangoky dont le lancement a également eu lieu vendredi dernier en présence du président de la République Andry Rajoelina, du Premier ministre Christian Ntsay et de plusieurs membres du gouvernement.

A noter que la CRCC a décroché le marché en obtenant un avis de non objection de la Banque Africaine de Développement (BAD), un des partenaires financiers de Madagascar pour le financement du projet. Le Fonds Saoudien pour le Développement et le gouvernement malgache participent également au financement du projet, qui démontre l'effectivité de la politique du gouvernement malgache dans le domaine des infrastructures pour le développement. Il est à noter que depuis son entrée sur le marché malgache, en 2004, la China Railway 18th Bureau Group a achevé plusieurs projets d'envergure nationale comme les routes, les ponts, les travaux hydrauliques et de BTP.