Madagascar: Attaque à Anjozorobe - Deux otages libérés par les forces de l'ordre

Le 11 août 2023, une dizaine de dahalo ont attaqué le village d'Anorana, dans le fokontany Antanifotsy, commune rurale d'Ambongamarina, dans le district d'Anjozorobe. Lors de leur fuite, les malfaiteurs ont pris en otage deux jeunes gens, Maminiaina Faniry et Safidy, âgés respectivement de 19 ans et de 20 ans. Après des opérations menées par la Compagnie de la Gendarmerie d'Imerina Central et la brigade d'Anjozorobe, les deux otages ont été libérés sains et saufs ce samedi 19 août, après huit jours de captivité. Sept individus ont également été interpellés à la suite des opérations de poursuite et de bouclage, et suite à une analyse approfondie des résultats de réquisition téléphonique effectuée par les forces de l'ordre. Parmi les suspects, âgés de 20 à 50 ans, figurent deux commanditaires, un receleur et trois complices.

Famille non coopérative

Selon les forces de l'ordre, l'enquête a été difficile en raison du manque de coopération des membres de la famille des victimes avec les enquêteurs sur le terrain, que ce soient les gendarmes ou les militaires des Forces de Défense et de Sécurité Ikopa (FDS). Aucune information concernant une transaction n'a été communiquée aux entités impliquées dans cette affaire.

Cependant, on sait que les ravisseurs ont exigé une rançon, ce qui a conduit à la séquestration des deux jeunes pendant plus d'une semaine. Comme c'est souvent le cas dans le district d'Anjozorobe et ses environs, il se pose la question de savoir s'il s'agit d'un enlèvement visant à extorquer de l'argent ou d'une attaque de dahalo ayant entraîné une prise d'otage ? Ou pourrait-il s'agir d'un conflit familial ? Cette question est légitime, d'autant plus que les dahalo n'ont emporté qu'un butin modeste lors de l'attaque. L'enquête et les recherches d'informations se poursuivent.

Dernières nouvelles

Les informations recueillies par les enquêteurs ont permis de localiser les ravisseurs dans le fokontany Antanetibe, commune rurale de Beronono, dans le district d'Anjozorobe, le 20 août. Hier, tôt le matin, les forces de l'ordre ont mené une descente dans le kizo (lieu de cache et passage des dahalo) de Marotsingala dans le même fokontany. Les dahalo, surpris, ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre, déclenchant un accrochage entre les deux groupes. Selon les informations les plus récentes, trois dahalo ont été abattus tandis que cinq autres ont réussi à prendre la fuite. Du côté des forces de l'ordre, il n'y a eu ni blessé ni perte humaine. Les bandits abattus avaient en leur possession un fusil de fabrication artisanale, un fusil de chasse, des armes blanches, des amulettes, des balles ainsi que des cartouches.