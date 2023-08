Madagascar: Gérard Andriamanohisoa - « L'acquisition de logements sociaux sera facilitée »

Le Secrétaire d'Etat chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat auprès de la Présidence, Gérard Andriamanohisoa, a déclaré, hier, que l'acquisition de 850 logements sociaux sera facilitée. Cela a été possible grâce au partenariat entre la BMOI et l'Etat. Une vente-location, en quelque sorte. Le Secrétaire d'Etat l'a déjà annoncé en septembre 2021 qu'il s'agit «d'authentiques logements sociaux, réellement adaptés aux revenus des ménages malgaches».

C'est dans cette optique que seront bâtis les quelque 50.000 logements sociaux prévus dans la politique générale de l'Etat, notamment ceux qui vont être construits à Imerintsiatosika dans le cadre du projet de nouvelle ville Tana Masoandro. Il en sera de même pour ceux d'Ivato et des autres villes. Et d'ajouter que « si vous louez une maison à 100 000-120 000 ariary par mois durant 15 ans, elle vous appartiendra et vous n'aurez plus à la louer au bout de ces 15 ans ».