Madagascar: « Mandela Washington Fellowship » - Ouverture des candidatures

Les candidats souhaitant s'inscrire au programme Mandela Washington Fellowship auront jusqu'au 12 septembre pour le faire. C'est un concours basé sur le mérite et accessible aux jeunes leaders africains, y compris les Malgaches.

Opportunités. L'ouverture du processus de candidature pour la bourse Mandela Washington Fellowship 2024 pour les jeunes leaders africains a été annoncée la semaine dernière par l'Ambassade des Etats-Unis à Madagascar et aux Comores. C'est le programme phare du projet Young African Leaders Initiative (YALI) du gouvernement américain. Il incarne le soutien du gouvernement américain aux jeunes africains qui promeuvent la croissance économique et la prospérité, renforcent la gouvernance démocratique et améliorent la paix et la sécurité à travers l'Afrique.

Les jeunes dirigeants sont invités à se rendre sur le site mwfellows.info/apply notamment sur la procédure de candidature et les critères de sélection. Chaque année, les ambassades américaines, à travers l'Afrique subsaharienne, sélectionnent des leaders accomplis ayant fait leurs preuves dans la promotion de l'innovation et de l'impact positif dans leurs pays pour participer à cette bourse. 127 jeunes leaders malagasy et comoriens ont participé au Mandela Washington Fellowship depuis 2014.

Programmes

Les finalistes participeront à des instituts de leadership de six semaines, étudieront les affaires, l'engagement civique et la gestion publique dans différentes universités américaines avec 700 de leurs pairs de toute l'Afrique subsaharienne. Au cours de la dernière semaine du programme, les boursiers rencontreront leurs homologues subsahariens du YALI à Washington D.C. et participeront à un sommet sur le leadership réunissant des hauts fonctionnaires du gouvernement américain et des dirigeants du secteur privé.

À l'issue du programme, les boursiers continueront à développer leurs compétences avec le soutien du Département d'État américain par l'intermédiaire des ambassades américaines et des partenaires affiliés. Les boursiers ont accès à des opportunités de développement professionnel continu, au mentorat, au réseautage, à la formation, au service communautaire et au financement de démarrage pour soutenir leurs idées, leurs entreprises et leurs organisations.