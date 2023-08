Madagascar: Antsiranana / La lutte contre le cancer - Les personnels de la Santé Publique mobilisés

La journée malgache de cancérologie, L'équipe médicale de la ville d'Antsiranana n'était pas en reste pour sensibiliser la population. Un carnaval a été organisé au premier jour dont les femmes étaient plus actives. Selon les dire d'un responsable de la direction de la santé de la Région Diana, les femmes sont les plus atteintes du cancer de l'Utérus et de seins. C'est d'ailleurs le but de la manifestation de l' Association d'appui à la Radiothérapie et l'oncologie de Madagascar pendant deux jours, le 16 et 17 Août 2023 dernier. Le cancer est une maladie dangereuse, et entraine la mort des milliers de personnes à Madagascar, Antsiranana en particulier.

De ce fait, Pr HASINIATSY Rodrigue, le président d'AROMA a également proposé les précautions à savoir la pratique du sport, la nutrition saine, « manger des légumes ainsi que des fruits 500 grammes par jour. La cigarette et le surpoids sont aussi des dangers, facilitent la déstabilisation sanitaire. Les citoyens se sont rendu compte du malheur causé par la maladie souvent incurable. La manifestation de l'AROMA et les médecins les nteresse. D'autant plus que l'organisation a été relayée sur le reseau social facebook et la presse locale.