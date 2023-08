Madagascar: Semaine mondiale de l'eau - A la recherche de solutions innovantes

Cette semaine se tient à Stockholm, en Suède, la semaine mondiale de l'eau, qui se penche sur les solutions innovantes à divers niveaux, dont notamment le volet du financement.

Plus de 600 millions de personnes dans le monde, dont près de la moitié de la population de Madagascar, n'ont pas accès à l'eau potable. Dans la Grande île, en effet, 45,6% de la population n'ont pas accès à cette ressource, dont 34% de ruraux. A l'échelle mondiale, la gestion de l'eau représente des enjeux majeurs autour desquels les initiatives se multiplient afin de trouver des solutions efficaces au problème lié à l'eau. Parmi les démarches entreprises dans ce sens figure la Semaine mondiale de l'eau, dont l'édition 2023 se tient actuellement à Stockholm, en Suède.

Organisée par le Stockholm International Water Institute (SIWI), la semaine mondiale de l'eau, événement annuel auquel participent les acteurs internationaux de l'eau, est ainsi une vaste plateforme d'échanges et de réflexion autour de la problématique de l'eau. Placée sous le thème « Semences de changement : des solutions innovantes pour un monde plus respectueux de l'eau », elle représente une nouvelle occasion de repenser la gestion de l'eau aussi bien au niveau national que régional et mondial.

Car les défis actuels liés à l'eau sont exacerbés par le changement climatique. Les investissements dans le domaine de l'eau nécessitent d'être augmentés. Au cours de cette semaine mondiale de l'eau ont ainsi été analysés les obstacles majeurs et les opportunités d'investissement dans le secteur eau. L'un des obstacles identifiés est le fait que la crise de l'eau n'ait pas été suffisamment reconnue et prise en compte. Or, l'eau est vitale dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Le changement climatique, auquel s'ajoute la crise de l'énergie, rend inévitable une meilleure prise en compte de la crise de l'eau. Une approche transversale et multisectorielle devient de plus en plus incontournable, impliquant les acteurs de l'agriculture, de l'énergie, du développement urbain, par exemple.

Parlant du volet financier, l'implication du secteur privé et des entreprises figure parmi les éléments centraux. Durant la semaine mondiale de l'eau à Stockholm, l'innovation est l'élément clé. Pourtant, pour franchir les grandes étapes nécessaires, une compréhension renouvelée de l'innovation est indispensable.

L'innovation va bien au-delà de la technologie et peut prendre de nombreuses formes. L'accent est surtout mis sur l'innovation en combinant financements publics et privés, d'une part, et sur la question de savoir comment le secteur public peut faire participer le secteur privé, d'autre part. Un environnement propice aux investissements doit ainsi être soutenu par des politiques pertinentes et intelligentes.