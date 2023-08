Madagascar: SECES section Tana - L'accès au campus d'Ankatso, fermé par les syndicalistes

Le Syndicat des Enseignants Chercheurs et Chercheurs Enseignants de l'Enseignement Supérieur (SECES) poursuit son mouvement. Hier, les syndicalistes en grève ont de nouveau manifesté à l'entrée du campus d'Ankatso. L'accès était fermé aux usagers, dont quelques-uns, véhiculés, bloqués à l'intérieur de l'enceinte du campus. Raison de ce mécontentement : leurs revendications restées insatisfaites et qui ne trouvent aucun écho auprès des hauts responsables ministériels et gouvernementaux, en dépit des étapes précédentes du mouvement, dont notamment les nombreux sit-in et l'initiative « universités mortes ».

Rappelons que le SECES section Antananarivo réclame la démission de la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et celle de tous les autres hauts responsables qu'ils estiment n'ayant pas fait preuve d'efficacité dans la résolution du problème des enseignants chercheurs et celui de l'enseignement supérieur en général. La sollicitation du SECES pour une rencontre avec le chef de l'Etat n'a obtenu aucune réponse, pour l'instant.