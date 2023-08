Madagascar: Emploi et entrepreneuriat des jeunes - Validation du Cadre programmatique hier au Carlton Anosy

Le Cadre programmatique pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes a été validé lors d'un atelier organisé hier au Carlton Anosy. Cet événement a réuni des experts, des représentants gouvernementaux et des parties prenantes du secteur, visant à définir des solutions tangibles pour promouvoir la création d'emplois au sein de cette population. La réunion avait pour but de concevoir des solutions qui auront un réel impact sur le plan socioéconomique.

Cette initiative fait suite au « Forum des jeunes », qui s'est tenu l'année dernière au CCI Ivato et témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir les jeunes face aux défis auxquels ils sont confrontés en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Les représentants gouvernementaux ont rappelé les programmes déjà existants destinés à soutenir les jeunes, notamment le programme Fihariana et le Titre vert.

Pour le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Mahatante Tsimanaoraty Paubert, il faut développer des solutions approfondies pour progresser vers un taux d'emploi optimal, tout en renforçant les opportunités entrepreneuriales pour les jeunes. D'ailleurs, dans cette optique, le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue a mis en place des actions concrètes pour améliorer les compétences des jeunes.

Des programmes de formation ciblés ont été initiés, notamment dans les secteurs de la pisciculture et de la pêche, afin d'augmenter les compétences professionnelles et d'encourager l'auto-emploi. Bref, la validation du Cadre programmatique pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes souligne l'engagement du pays à faire face au défi du chômage chez les jeunes.