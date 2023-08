Madagascar: Energies renouvelables - Une autre centrale solaire inaugurée à Betsinjaka Toliara

Après la région Diana, c'est dans le Sud que le président Rajoelina a inauguré une autre centrale solaire, pour électrifier des milliers de ménages dans le district de Toliara II.

Betsinjaka Toliara bénéficie également d'une centrale solaire. Le président de la République, Andry Rajoelina, aux côtés de membres du Gouvernement et d'autorités locales, l'a inaugurée le 19 août dernier. Cette installation, développée en partenariat avec le secteur privé, est un pas significatif vers une transition énergétique durable pour le pays. Avec une capacité de 2,9 mégawatts-crête (MWc), la centrale solaire de Betsinjaka est équipée pour produire plus de 6000 mégawattheures (MWh) d'électricité chaque année.

Cette production contribuera à alimenter 6 324 ménages, une étape clé alors que la commune urbaine de Toliara compte actuellement 19 000 abonnés au service d'électricité de la Jirama. Le site de la centrale, qui s'étend sur 60 000 mètres carrés, abrite 88 onduleurs, renforçant ainsi sa capacité à fournir une source d'énergie fiable. La centrale solaire revêt également un aspect environnemental important.

Selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), chaque mégawattheure (MWh) produit par cette centrale permettra d'éviter l'émission de 0,778 tonne de dioxyde de carbone (CO2). Cette avancée s'inscrit dans la lutte plus large contre le changement climatique, en réduisant l'empreinte carbone du pays.

%

Avantages. L'inauguration de la Centrale a également été l'occasion de souligner son rôle clé dans le réseau énergétique national. D'après le MEH, la production de la centrale solaire sera directement intégrée au réseau de la Jirama, la société d'État en charge de la distribution d'électricité. Cette initiative représente désormais 50% de la production totale d'électricité.

Une étape significative pour réduire les coûts opérationnels de la Jirama. En effet, grâce à cette nouvelle source d'énergie, la société d'État pourra économiser 7,7 milliards d'ariary par an, en évitant l'achat de fioul lourd (HFO) pour la production d'électricité. Un détail technique d'une grande importance a également été révélé lors de l'inauguration : les panneaux solaires sont pliables, ce qui signifie qu'ils peuvent être sécurisés en seulement 30 minutes en cas de menace cyclonique, contribuant ainsi à la résilience de l'installation.

Partenariat

Le projet de la centrale solaire de Betsinjaka a été rendu possible grâce à une approche 3P (Partenariat public-privé). La collaboration entre le gouvernement et les entreprises ENELEC et LIDERA Green Power a permis de mettre en place une initiative qui profitera non seulement aux générations actuelles, mais également à celles à venir. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, a souligné l'importance des investissements à long terme dans des projets de ce genre, insistant sur leur contribution au bien-être des générations futures.

En conclusion, l'inauguration de la centrale solaire à Betsinjaka Toliara représente un pas majeur dans la transition énergétique de Madagascar. Non seulement elle offre une source d'énergie propre et renouvelable, mais elle réduit également les émissions de carbone et contribue à la résilience face aux aléas climatiques. Cette étape témoigne également de l'efficacité des partenariats entre le secteur public et privé pour réaliser des projets d'infrastructure durables qui bénéficieront à la nation sur le long terme.