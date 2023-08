Afrique: 11es Jeux des Iles - Les chefs de délégations des îles déjà au pays

C'est déjà le branle-bas au sein du Quartier général du Comité d'Organisation des Jeux des Îles à Mahamasina. Les chefs de délégation et de mission des îles participantes sont déjà sur place et bouclent les derniers détails liés à l'arrivée de leur délégation.

« Les chefs de délégation, de mission et les responsables délégation hommes et femmes sont déjà sur place pour travailler avec le COJI pour préparer la venue de chaque délégation. La cérémonie d'ouverture est prévue le 25 août, les programmes de compétitions sont déjà sorties, mais, seront, finalisés, une fois, validés après la réunion technique avec les responsables de chaque fédération et des experts des fédérations internationales », a souligné Rosa Rakotozafy, directeur exécutif du COJI.

Les premières délégations sont arrivées, hier, en fin d'après-midi. La délégation de football des Seychelles a débarqué, hier, au pays. Les Pirates des Seychelles sont les premiers adversaires des Barea de Madagascar. « 4 200 membres de délégations sont attendus pour ces jeux. Nous attendons la confirmation finale des Comores et quelques changements de Maurice. Madagascar alignera 485 athlètes avec un total de 1 490 personnes composant la délégation malgache y compris les officiels techniques, des coachs, les dirigeants des fédérations », a continué Rosa Rakotozafy. La première vague de la délégation mauricienne comprenant les équipes des disciplines collectives arrive ce jour.

La seconde vague de la délégation seychelloise arrive demain 23 août, tout comme les délégations des Maldives. La délégation seychelloise sera composée de plus de 500 personnes dans 15 disciplines sportives. Les Seychelles ne seront pas engagés en lutte, en taekwondo, en rugby et en kickboxing. Les Maldives enverront un contingent de 280 membres dont 172 athlètes dans 9 disciplines, à savoir, l'athlétisme, le badminton, le basket, le hand-ball, la natation, le tennis de table, le tennis, le taekwondo et le volley-ball.

La délégation réunionnaise composée de 650 membres foulera le sol malgache ce jeudi. « A J-4 des jeux, ce qui est remarquable, c'est la capacité avec lequel les Malgaches peuvent dans un temps record arrivée au bout des difficultés les plus grandes. On n'a pas l'habitude de voir comme ça. Rosa et son équipe font un travail remarquable avec du sérieux », a souligné Dominique Alaincourt, de la Réunion.