Madagascar: Soirée de gala pour le Sud - Stylistes, créateurs, artistes peintres se rallient

Plusieurs artistes et stylistes malgaches se sont ralliés à l'initiative d'une humaniste anonyme pour co-organiser une soirée de levée de fonds, destinée à financer la construction de 3 puits dans 3 villages d'Amboasary Atsimo, à la dotation de tables bancs et de tôles d'une école située dans la commune d'Ampanihy et enfin à la distribution de semences pour une autonomisation alimentaire pérenne dans les 3 villages.

Ce gala de charité se déroulera au 22ème étage de la tour Redland, l'ancienne Tour Orange Ankorondrano, le 26 août prochain à partir de 19 heures. Au programme, un buffet dînatoire qui sera animé par un spectacle ludique interactif auquel le public pourra activement participer à divers jeux, tombola, animations et ventes aux enchères.

Le spectacle verra la participation du jeune chanteur Caesar et du danseur chorégraphe contemporain Njara Rasamy. Mais il y aura également un défilé de mode qui mettra en exergue les créations d'Eva Lamba et de Vice Local. Par ailleurs, une exposition sera incorporée dans le décor de la salle. On y trouvera ainsi les sacs en pelote de la jeune créatrice montante Natacha, les sacs Kaloes Madagascar et les oeuvres de l'artiste plasticien peintre Dina. Ce dernier effectuera des portraits sur le vif durant la soirée.

La totalité des fonds récoltés durant cette soirée seront alloués aux projets précités.

Les organisateurs tiennent à insister sur le fait que cette initiative est personnelle, apolitique et non associative. L'objectif est de sensibiliser plus de personnes sur la situation humanitaire dans le Grand Sud, d'élargir l'aide à des projets plus pérennes et durables autres que des aides ponctuelles telles que des repas chauds, la livraison d'eau et des vêtements même si ces dernières s'avèrent toujours utiles.