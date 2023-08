Afrique: Johannesburg - Sama Lukonde représente Félix Tshisekedi au Sommet de BRICS

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé ce mardi 22 août à Johannesburg (Afrique du Sud), où il va représenter le Président Félix Antoine Tshisekedi, au 15ème Sommet de BRICS, un acronyme de cinq pays : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

Accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances, le Chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au Chef de l'Etat congolais, à ce 15ème sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20, selon une dépêche de la Primature/RDC.

Sur place, il va avoir plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'Etat et de gouvernement intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spéciales en RDC aux investisseurs étrangers et nationaux.

Ce Sommet se tient en présentiel du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud.