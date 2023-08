Maroc: Fête de la Jeunesse - L'équipe 'Marche Verte' émerveille le public d'Al-Hoceima par un impressionnant show aérien

Al Hoceima — Le public de la ville d'Al-Hoceima a été émerveillé, lundi en fin d'après-midi, par un show aérien exécuté avec une grande dextérité et un professionnalisme inégalé par l'équipe de voltige "Marche Verte" des Forces Royales Air (FRA), dans le cadre des festivités célébrant le 60ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Les performances de la prestigieuse équipe de voltige aérienne ont attiré des milliers d'estivants et d'habitants, notamment des Marocains résidant à l'étranger, venus admirer et découvrir les démonstrations des voltigeurs de la "Marche Verte", qui ont fait preuve aussi bien d'habileté et d'ingéniosité que d'un savoir-faire irréprochable.

Les pilotes chevronnés ont mené de main de maître leurs appareils, dessinant dans les airs de la ville de vrais tableaux et effectuant des manoeuvres et des acrobaties à couper le souffle, dans un style traduisant l'harmonie et l'agilité. Ils ont ainsi exécuté une vingtaine de performances, dont la boucle haute et la boucle basse, le passage corde, la bombe, le croisement, le multi-croisement, le renversement, la culbute, le tonneau barriqué, le coeur, le palmier, le passage dos, la cloche, et des vrilles à 6 avions.

L'un des moments forts de ce show mémorable a été l'exécution de la boucle en miroir que l'équipe "Marche Verte" est la seule au monde à pouvoir exécuter. En effet, cette performance a permis aux voltigeurs marocains de remporter plusieurs Prix et Trophées, et de figurer, depuis des années, dans le livre Guinness des records.

La boucle en miroir consiste en la performance d'une boucle avec un avion en vol normal et l'autre sur le dos, juste au-dessus de son équipier.

D'autres tableaux, effectués à basse et à moyenne altitudes, ont mis en avant le grand savoir-faire et le degré de précision des membres de l'équipe, qui ont dessiné avec maestria différentes formes dans les airs sans jamais perdre l'harmonie du groupe.

Créée sur ordre de feu SM le Roi Hassan II en 1984 et entourée par la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, l'équipe de voltige aérienne "Marche Verte" des Forces Royales Air ont toujours l'honneur de participer aux festivités marquant la célébration par le peuple marocain des fêtes du Trône et de la Jeunesse.