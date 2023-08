Maroc: Fête de la Jeunesse - La retraite aux flambeaux de la Garde Royale illumine les artères de la ville d'Al-Hoceima

Al-Hoceima — La traditionnelle retraite aux flambeaux de la Garde Royale a illuminé, lundi soir, les principales artères de la ville d'Al-Hoceima, offrant aux milliers de spectateurs présents un spectacle puisé dans l'authenticité marocaine, dans le cadre des festivités célébrant la fête de la Jeunesse, qui coïncide cette année avec le 60è anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Des porteurs de flambeaux, des cavaliers et des musiciens de la Garde Royale ont sillonné les principales artères de la ville, partant de la Résidence Royale jusqu'à Place "Mohammed VI", en passant par les avenues "Tarik Ibn Ziyad", "Abdelkarim El Khattabi" et "Mohammed V", dans une ambiance de fête.

Les habitants et les visiteurs de la ville, notamment des Marocains résidant à l'étranger, ont ainsi été séduits par les spectacles collectifs exécutés avec brio et maestria par les éléments de la Garde Royale qui ont entonné l'hymne national et excellé dans des chorégraphies militaires, notamment une présentation de la carte du Royaume, le tout rythmé par des mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques.

Le public, venu nombreux fêter cet heureux événement, a également été émerveillé par l'exécution de tableaux artistiques, anciens et nouveaux, dessinés par une procession composée de porteurs de flambeaux, qui ont réalisé plusieurs formes géométriques.

Ces tableaux artistiques ont été accompagnés, dans un parfait ordre, d'une musique orchestrée par une fanfare et par des extraordinaires et harmonieuses représentations des cavaliers de la Garde Royale, qui ont fait montre d'une maîtrise parfaite de leurs belles montures.

Des formations musicales de la Gendarmerie Royale, des Forces Royales Air et de la Marine Royale ont également présenté des tableaux artistiques hauts en couleurs musicales ayant suscité l'admiration des habitants et des visiteurs de la ville.

La retraite aux flambeaux, organisée annuellement depuis 1947, constitue une manifestation de la créativité, de la particularité et de l'authenticité marocaines, à travers laquelle la Garde Royale entend étoffer les festivités marquant la célébration par le peuple marocain des fêtes du Trône et de la Jeunesse.

La diversité de cette procession, sa richesse et sa symbolique ne cessent d'attirer un public de plus en plus nombreux, venant participer à la fête et exprimer, par la même occasion, son attachement à ses traditions ancestrales, et célébrer l'une des fêtes les plus chères aux coeurs de tous les Marocains.