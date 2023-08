Maroc: Essaouira - Remise d'ambulances, de bus de transport scolaire et d'unités médicales mobiles

Essaouira — Une cérémonie de remise de 9 ambulances, de 13 bus de transport scolaire, de deux unités médicales mobiles et d'équipements dédiés à des projets au profit d'anciens détenus a été organisée, lundi à la préfecture de la province d'Essaouira, à l'occasion de de la célébration du 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.

Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du Gouverneur de la province, Adil El Maliki, trois ambulances ont été remises à Dour Al Omouma à Smimou, Talmeste et Tafetacht et les six autres aux communes de Sidi Kaouki, Ida Oukloul, Sidi Ahmed Ou M'barek, Aït Saïd, Mzilat et Adaghas.

Outre ces ambulances, financées dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l'offre des soins dans la province s'est également renforcée avec deux unités médicales mobiles d'ophtalmologie et de médecine dentaire, acquises dans le cadre du Fonds de développement rural et des zones de montagne et de l'INDH.

Dans une déclaration à M24, la chaîne de l'information en continu de la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale, Zakaria Aït Lahcen, a indiqué que la flotte des unités médicales mobiles vient d'être renforcée avec ces deux nouvelles unités spécialisées après celle dédiée à la santé de la mère et de l'enfant.

L'unité d'ophtalmologie est dotée d'équipements pour le diagnostic de la majorité des maladies, alors que celle de la médecine dentaire dispose d'un fauteuil dentaire de soins et d'une radio panoramique, a relevé le responsable, soulignant que ces unités permettront de rapprocher davantage les services médicaux des populations et ce, dans le cadre de caravanes médicales que la délégation prévoit d'organiser en partenariat avec l'Association Sanad pour le soutien du secteur de la santé publique dans la province d'Essaouira et avec l'appui de l'INDH.

Pour sa part, le président de la commune de Tafetacht, Miloud Bentoga, a mis en avant l'apport de l'INDH et les réalisations accumulées dans le cadre de ce chantier de grande envergure, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2005.

Cette ambulance qui vient conforter la mission et les services dispensés par Dar Al Omouma à Tafetacht, réalisée en 2011, et dont bénéficient les femmes issues de huit autres communes limitrophes, permettra aussi de faciliter le transport des cas difficiles vers l'hôpital provincial, a expliqué M. Bentoga, également président de l'association chargée de la gestion de cette structure sanitaire.

Par ailleurs, 13 bus de transport scolaire, financés dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH, le Conseil provincial d'Essaouira et l'ANDZOA, ont été remis aux communes d'El Hanchane, Amkrad, Targant, Ida Oukazzou, Ouled Mrabet, Lagdadra, Mramer, Sidi M'hamed Ou Marzouk, Bizdad, Takoucht, Sidi Ghanem, Assaïs et Zaouia de Sidi Hmida.

Cette action ambitionne de renforcer les efforts de lutte contre la déperdition scolaire, d'encourager la scolarisation en milieu rural et d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la province.

Enfin, un lot de matériel et d'équipements a été remis à 10 anciens détenus bénéficiaires de projets financés dans le cadre de la convention conclue entre l'INDH et la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus.

Ces projets portent sur la création de trois snacks (3), l'élevage de caprins (2), la boulangerie (2), la pâtisserie (1), la plomberie (1) et la menuiserie (1).

Toutes ces actions et initiatives s'inscrivent dans le cadre de la coordination entre les différents acteurs et parties prenantes, avec à leur tête l'INDH, en vue d'améliorer les indicateurs socio-économiques à l'échelle de la province d'Essaouira.

D'autre part, une cérémonie célébrant les élèves les plus brillants dans la province au titre de l'année scolaire 2022-2023 a été organisée au centre des colonies de vacances de Sidi Kaouki.

Cette cérémonie marque l'ouverture de la rencontre annuelle organisée par l'INDH pour encourager ces apprenants et les faire bénéficier d'un programme riche en activités de divertissement au sein de ce centre.

S'exprimant à cette occasion, M. El Maliki s'est félicité des résultats probants décrochés par ces élèves, tout en les incitant à persévérer sur la même voie pour réaliser leurs rêves.

Il a également mis l'accent sur le sérieux en tant que clé de la réussite, rappelant que SM le Roi a exalté le sérieux de la jeunesse marocaine dans Son Discours à l'occasion de la Fête du Trône.

De son côté, Mme Rachida Laktib, de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture d'Essaouira, a précisé, dans une déclaration à M24, que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes de la phase III de l'INDH, relevant que le nombre des bénéficiaires s'élève à 13 élèves (garçons et filles) représentant les différents cycles de l'enseignement et diverses communes de la province.

Pour leur part, des élèves bénéficiaires ont salué cette initiative qui leur permettra de développer leur personnalité et de les encourager à persévérer dans leurs études.