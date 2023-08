Afrique de l'Est: Basketball / 5X5 - Les Ankoay dames visent l'or

Madagascar débutera ses compétitions de basketball ce samedi, à partir de 16 heures, contre Maurice pour les dames et, à 18h30, contre La Réunion pour les hommes.

Madagas-car abritera, dans trois jours exactement, la XIe édition des JIOI de 2023, qui se jouera du 25 août au 3 septembre. Tous les athlètes malgaches entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation, avant de rejoindre leurs camps de base. Les Ankoay dames, médaillées d'or de la dernière édition à Maurice en 2019, mettront leur titre en jeu à partir de ce samedi et elles auront fort à faire pour défendre leur couronne à la maison.

Les Réunionnaises et les Mahoraises qui se sont préparées en France, sont venues à Madagascar pour bousculer la hiérarchie. Les Ankoay filles de 5x5 peaufinent leurs stratégies en s'habituant au terrain du Palais des sports de Mahamasina, par deux entrainements par jour, le matin et l'après-midi. « Nous nous sommes préparés depuis très longtemps. Nous avons continué à peaufiner l'automatisme sur le terrain, les stratégies d'attaque et de défense. Techniquement, nous passons en revue toutes les stratégies possibles avec les acquis, lors de notre participation aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa », confie Prisca Razananirina, coach de l'équipe nationale malgache.

Très appliquées et très attentives, les membres de l'équipe nationale féminine répètent et suivent à la lettre toutes les options proposées par le coach. Travail sur l'endurance, petite partie de rencontre entre filles, jeu de lancer sur tous les angles possibles, les sociétaires de l'équipe nationale Ankoay mouillent vraiment leurs maillots sous les directives de Prisca Razananirina.

Ossature MB2All et GNBC

Kristina Rakotobe, benjamine de l'équipe, qui est venue spécialement des États-Unis pour apporter ses expériences américaines, explique: « Je suis venue pour apporter mes expériences acquises en Amérique. J'ai mûri par mes expériences et je joue avec maturité pour essayer de me mettre à niveau par rapport aux filles. La chance en médaille pour Madagascar existe vraiment et il nous appartient de provoquer cette chance.

Sans sous-estimer quiconque, évoluer à domicile est une grande chance dont il faut profiter au maximum », confie Kristina Rakotobe. Quant à Elinah Chantiah Ranarisaona, joueuse et membre de l'équipe nationale féminine, elle souligne que « les filles sont toutes en forme et nous sommes prêtes pour obtenir de bons résultats à la maison ». Manantena Nirifidihasina, un supporteur des Ankoay venu assister à l'entrainement, a donné son point de vue sur les basketteuses malgaches.« à ossature MB2All et GNBC, c'est une belle formation capable de surprendre toutes les équipes durant les JIOI. Tout ce que je peux donner comme conseil, c'est de bien entrer dans le premier match et d'assurer tous les types de rebond, que ce soit offensif ou surtout défensif, et assurer à chaque tir, surtout au lancer franc qui fera la différence au coup de sifflet final », conclut-il.