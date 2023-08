Madagascar: Diana - Lutte active contre les feux de brousse

La région Diana n'est pas épargnée par les feux de brousse ou de forêt. Face à leur recrudescence, un atelier s'est tenu à Ambilobe samedi, pour mieux coordonner les mesures de lutte contre ce phénomène.

Chaque année, les incendies de brousse et de forêt provoquent d'énormes dégâts sur l'environnement, la biodiversité et les communautés locales. La région Diana n'a pas été épargnée par ce phénomène. Les feux, qu'ilssoient de brousse ou de forêt, peuvent engendrer une vaste gamme de dégâts qui touchent les écosystèmes, les infrastructures, la santé humaine et l'environnement de manière générale.

Face à la recrudescence des feux de brousse et de forêts, ces dernières années, une cellule de crise a vu le jour en octobre 2022, à travers la mise en place du Centre de coordination et d'opérationnalisation des mesures de lutte contre les feux (CCO feu), dirigé par le ministère de l'Environnement, et comprenant le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et les Forces armées. Cependant, l'effectivité de cette cellule n'est pas encore visible.

Dans la région Diana, un atelier a été organisé à Ambilobe, samedi, afin de mettre en place un groupe sectoriel Environnement du Comité régional de gestion des risques et des catastrophes (CRGRC) et de valider le plan de contingence régional de gestion des risques et catastrophes liées aux feux de brousse.

Ce groupe a pour mission de coordonner la mise en oeuvre des plans d'actions, de gérer les actions prioritaires de gestion des feux, et d'orienter les actions futures d'anticipation et de prévention. Selon les explications des techniciens, ce plan a pour objectif de réduire d'au moins 75% les surfaces des forêts brûlées cette année par rapport à 2022, dans la région. L'on a su que 67 369 hectares de surfaces ont été brûlés en 2022 et, pendant 2023, 5 864 hectares ont été enregistrés jusqu'au mois de juin. Or, maintenant, c'est la période où les feux de brousse se multiplient, surtout du côté d'Ambilobe.

Facteurs combinés

Durant ce rendez-vous dans la capitale d'Ankarabe, les données quantitatives et spatiales, relatives aux feux de brousse, ont été partagées, les principales causes des feux sont identifiées et les mesures indispensables avant, durant et après la survenance des feux sont déterminées. Également, les grandes lignes du plan de contingence régionale des feux ont été proposées.

Il est important de noter que les feux de brousse résultent souvent d'une combinaison de facteurs, et qu'une approche multifactorielle est nécessaire pour prévenir et gérer ces incendies de manière efficace. La sensibilisation du public aux pratiques sécuritaires et responsables, ainsi que la mise en oeuvre de mesures de prévention et actives devraient être renforcées. Cette rencontre a vu la présence des participants issus des cinq districts qui composent la région Diana.

Citons, entre autres, des maires, des associations, des partenaires techniques et financiers et des autorités régionales, conduites par le préfet d'Antsiranana, Lucien Mananjara, président du CRGRC. La GIZ/PAGE a soutenu techniquement et financièrement l'atelier. Les participants ont été tous convaincus que les feux de brousse sont des perturbations naturelles que connaissent de nombreux écosystèmes. Mais ces phénomènes peuvent être un véritable danger et nuire à la biodiversité.

La lutte contre les feux demeure donc une action obligatoire en cas de départ de feu. « Ces dégâts soulignent l'importance de la prévention, de la planification, de la surveillance et de la gestion des feux pour minimiser leur impact sur la société, l'environnement et l'économie », affirme le directeur régional de l'Environnement et du développement durable de Diana, Christian Claude.