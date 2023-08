Madagascar: Eglise reformée de Madagascar - Ouverture d'une station de télévision pour son 55e anniversaire

Ouverture d'une station télévisée « Fahazavana televiziona ou Fa-TV » en 2024 et l'amélioration de la station radio « Fahazavana 88.6 FM ». Telles sont les priorités de l'Église réformée de Madagascar, la Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasi-kara (FJKM) pour marquer son cinquante-cinquième anniversaire cette année. « Nous allons focaliser toute notre énergie et nos efforts sur l'amélioration de la qualité et des équipements de la station radio Fahazavana à Antananarivo. Mais surtout, nous allons ouvrir une station télévisée Fahazavana fahita lavitra ou F-TV.

Le budget nécessaire est évalué à 350 millions ariary. La cérémonie officielle d'inauguration de l'exercice 2024 et du culte de bénédiction au président de la FJKM, en janvier comme chaque année, devra être retransmis en direct sur la station. De plus, toutes les stations radios Fahazavana, installées à Madagascar, pourront également réaliser la retransmission de cette cérémonie », a déclaré, vendredi à Mahajanga, le président du Comité national de la célébration, le pasteur Hasina Razafindrakoto, également président synodal de la SP 10 d'Antananarivo-andrefana.

Nouveau départ

La célébration de cette date s'est déroulée le 18 août, dans tout Madagascar et même à l'étranger, et surtout dans les six sites de formation des diacres. « Ce jubilé est l'occasion de se réconcilier. Enterrez toutes les rancunes et rancoeurs ainsi que les dissensions. Quand vous rentrerez chez vous, oubliez tout et prenez un nouveau départ.

C'est l'objectif de cette célébration », exhorte le président national de l'Église luthérienne de Madagascar (FLM), le Rév. Dr Denis Rakotozafy, présent lors de la célébration du 55e anniversaire au temple Fjkm Ziona vaovao à Mahajanga. La FJKM est née de trois mouvements missionnaires protestants, venant de l'Europe au XIXe siècle. Elles ont été unifiées, le 18 août 1968, à Toamasina, à savoir le Friends Foreign Missionnary (FFM), la Mission protestante française (FPM) et la London Missionary Society (LMS).