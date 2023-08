Madagascar: Sécurité Routière - Des mesures renforcées pour préserver la vie des passagers

Les accidents mortels sur les routes nationales se multiplient. Des mesures sérieuses sont à appliquer avant de se mettre sur la route.

La sécurité routière est une urgence. Une réunion spéciale s'est tenue hier au ministère du Transport et de la météorologie à Anosy. Une réunion en vue de réorganiser les règlements à suivre sur les routes nationales. Cette réunion a été prise suite à la recrudescence des accidents mortels, qui se sont succédé sur les routes nationales. La dernière nouvelle a présenté jusqu'à neuf à douze morts lors de ces accidents.

Ces réalités ont poussé les responsables à cette réunion. Une décision a été prise pour pouvoir préserver davantage la vie des passagers. « Nous allons renforcer toutes les règles à suivre, afin d'assurer que les voitures soient en mesure de transporter des passagers. Le contrôle technique avant le départ des gares routières sera renforcé. La nouvelle mesure peut arriver jusqu'à la répression de l'acteur de l'infraction », affirme Mirambololona Ratovohery, la directrice de l'Agence du Transport Terrestre (ATT).

La mobilisation des équipes de l'ATT pour contrôler les voitures sur les routes et la sensibilisation renforcée figurent parmi les nouvelles mesures à pratiquer. Des représentants du ministère, de la police nationale et aussi de l'ATT, avec toutes autres parties prenantes, ont participé à la réunion. L'objectif se porte sur zéro accident. « Nous avons déjà atteint cet objectif, lors d'une fête de Pâques et de Pentecôte. Tout cela pour dire que cet objectif est réalisable pour une année », a rapporté le ministre du Transport et de la météorologie, Valery Ramonjavelo, hier à la réunion. La prudence et le respect des règles routières sont les plus demandés aux transporteurs des passagers.

Les raisons des accidents

Nombreux sont les motifs causant les accidents. Ces accidents se passent continuellement sur les routes nationales les plus fréquentées, comme la RN 2, la RN 4, la RN 6, et la RN 7. Le ministère a cité le comportement inadéquat des conducteurs, plus précisément l'excès de vitesse pour arriver plus tôt. Il y aussi l'alcool, qui est l'une des premières raisons des accidents de la route.

Les ennuis sur les matériels des voitures en sont aussi une cause. Le non-respect des règlements routiers pour ceux qui voyagent sur plus de 500 km est aussi à bannir. « Les voitures devant couvrir plus de 500 km doivent présenter deux chauffeurs pour pouvoir s'entraider sur les routes », rappelle le ministre. Ces quelques raisons citées ont été analysées à propos des faits qui se sont présentés récemment. L'état des routes actuel est aussi une raison importante des accidents mortels.

De ce fait, le ministère des Travaux publics a assuré les utilisateurs sur la réfection des routes nationales. La sécurisation des routes nationales est une tâche commune. Toutes les parties prenantes doivent prendre leurs responsabilités pour alléger ou bien stopper ces accidents mortels se produisant sur les routes nationales.