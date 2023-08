Madagascar: Lutte / Jeux des iles - Moitié expérimentée, moitié révélation

Vingt sélectionnés défendront les couleurs nationales aux prochains Jeux des Iles. Ils visent 80% des médailles d'or en jeu, pour assurer la première place au tableau des médailles.

Les techniciens et les sélectionnés se disent prêts à rééditer les exploits des Jeux des Iles de 2007 à Madagascar, et de 1998 à La Réunion, durant lesquels Madagascar s'est hissé à la première place au tableau des médailles. Lors des VIIe Jeux en 2007, la Grande ile a raflé huit médailles d'or sur les seize en jeu, et cinq sur huit en 1998. «Nous espérons rafler 80% des médailles d'or en jeu et c'est pour cette raison que nous travaillons dur. Et les autres iles se préparent également bien de leur côté», souligne le directeur technique national, Herizo Rakotondramasy.

Vingt-deux médailles d'or seront en jeu dans l'actuelle édition, dix chez les garçons, dix pour les filles, et deux en équipe. Le staff technique nous a livré la liste définitive des vingt titulaires retenus, dix garçons et dix filles, même si normalement les seconds ou remplaçants ne devraient pas encore le savoir. Huit remplaçants sont encore retenus et poursuivent la préparation. «La moitié de l'équipe est formée des expérimentés et la moitié des jeunes révélations... Ils sont complémentaires, nous misons sur la bonne condition des jeunes et sur l'expérience des anciens», confie le directeur technique national, Herizo Rakotondramasy.

Confirmation

Cinq d'entre eux ont déjà brillé lors des Jeux en 2007, entre autres, le lourd Elvis Edouard Rakotoarisoa, Dina Tsilavina Mioranirina, Andrianina Ando Rakotoarivelo et la remplaçante Felana Rakotoniaina, ... «Les critères de sélection ont été clairs : la maitrise des techniques de combat, d'abord, la lutte étant un sport de combat ; ensuite, la discipline et, enfin, l'assiduité. Les plus jeunes qui pourront encore aller plus loin ont été priorisés», explique le DTN.

Cette semaine de dernière ligne droite de la préparation est consacrée au dernier réglage des détails techniques et aux stratégies de combat. L'expert français, Frédéric Rubio, qui connait bien les lutteurs malgaches, prête main-forte aux techniciens locaux durant ces dernières semaines de préparation. Cet expert de la Fédération mondiale a, depuis des années, dirigé de nombreux stages du Confejes à Madagascar. La compétition de lutte s'étalera du 29 août au 1er septembre, au gymnase d'Ankorondrano. Les deux premières journées seront dédiées aux combats individuels et la quatrième aux combats par équipe, après le jour de break du 31 août.

Les titulaires

Garçons

57kg Bienvenue Andriamalala

61kg Julien Hervé Randrianarimala

65kg Faly Hery Randrianatoandro

70kg Todisoa Simon Rakotonatoandro

74kg Aimé Mbolalaina Joel Rakotoniaina

79kg Rinoh Totiana Razafinjato

86kg Heriniaina Antonio Andriamalala

92kg Tahiry Daniel Faravola Rivo

97kg Mitantsoa Samba Hercule Randriamiarisoa

125kg Elvis Edouard Rakotoarisoa

Filles

50kg Victorine Rasoarimalala

53kg Emma Patricia Elisa Rasoanantenaina

55kg Dina Tsilavina Mioranirina

57kg Natacha Parfait Rahaingomalala

59kg Malala Rasoloniaina

62kg Françoise Elodie Rasolomalala

65kg Hasimbola Lalanirina Rakotoarisoa

68kg Andrianina Ando Rakotoarivelo

72kg Jessy Tinah Cathicia Andrianatoandro

76kg Fanirisoa Razafindratsara