Madagascar: Antsiranana - La beauté célébrée dans toutes ses dimensions

C'est confirmé. La première édition du Festival de la beauté, un évènement organisé par la Diaconie de la Beauté d'Antsiranana, aura bel et bien lieu du 8 au 10 septembre, dans la ville d'Antsiranana. Après des semaines de réunions de préparation, l'organisateur de l'événement a finalement rassuré le public en confirmant le début des festivités ce 8 septembre. Diaconie signifie service.

Au sein de l'Église, on appelle ainsi ce qui recouvre l'engagement des différentes communautés au service de la charité pour les plus pauvres. Pour l'instant, les membres de l'organisation, à majorité catholiques, continuent de travailler dur pour réaliser le festival le plus beau et le plus sûr, qui croit en des temps meilleurs où tout le monde se réunira à nouveau. Plusieurs personnalités spirituelles et artistiques accompagnent ce projet.

Plusieurs festivités sont prévues dans le programme du festival. Le Festival de la beauté ouvrira ses portes par l'organisation de la grande marche de la beauté, du stade municipal vers l'esplanade de la cathédrale d'Antsiranana, là où seront prononcés les discours officiels, suivis d'animations spirituelles et artistiques. La première journée se terminera par une conférence dans la grande salle de la commune urbaine d'Antsiranana. Dans la soirée, des vêpres seront célébrées à la cathédrale, suivies d'un témoignage spirituel et artistique.

Performances des jeunes

Côté artistique, le public aura de quoi se réjouir avec les performances de différents jeunes artistes locaux qui ont déjà fait la renommée de la musique. Ils monteront pour la première fois sur la scène de la Maison de la communication et de la culture Banja-Ambohimitsinjo, pour animer le concert nocturne. Selon les organisateurs, la beauté n'est pas une fin en soi. C'est un état qui traduit la dignité des personnes, qui exprime la dimension la plus profonde et la plus spirituelle de l'être.

«Chacun est capable de beauté, artiste ou non, chacun s'inscrit dans un regard, une voix, un son, une attitude, un texte écrit ou lu, un geste ou une attention », affirme Gaby, l'une des membres de la Diaconie de la beauté à Antsiranana. Des stands seront aussi installés sur la Place Foch, pour accueillir une expo-vente, un atelier, une animation culturelle, etc.

Et le public aura aussi droit à la démonstration d'arts martiaux et de rollers. Le dernier jour de l'évènement débutera par la célébration eucharistique à l'église Notre Dame de l'Assomption à Tanambao, suivie d'une séance de partage et de dialogue entre les artistes. Le festival sera clôturé en beauté à Ramena, à La Montagne des Français et à l'Orangea.