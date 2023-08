Afrique: Championnats d'Afrique de Karaté Cadets Juniors Seniors - La délégation du Sénégal Les performances du Sénégal au championnat d'Afrique de karaté

Le Sénégal vient de réaliser un parcours satisfaisant pour lors de sa participation aux championnats d'Afrique de karaté qui se sont déroulés à Casablanca au Maroc, du 14 au 20 août 2023. La délégation sénégalais s'est classé 5ème nation en kumite seniors dames et garçons. De même, en Kata Seniors, le Sénégal est le seul pays subsaharien à remporter une médaille avec Omar Diop médaille de bronze.

Les championnats d'Afrique de karaté qui se sont déroulés à Casablanca, au Maroc, ont pris fin hier dimanche 20 août 2023. A cette occasion, la délégation a réalisé un parcours assez satisfaisant dans le classement des nations présentes à cette compétition. En effet, sur 10 catégories et 10 médailles d'or à se partager, le Sénégal a été classé 5ème nation en kumite seniors dames et garçons avec 3 médailles en Bronze derrière l'Egypte, premier avec 5 d'Or, 4 argent et 1 de Bronze, suivi deuxième Maroc: 3 d'or, 2 argent et 1 de Bronze, troisième, la Tunisie: 2 d'or, 2 argent et 3 de Bronze et quatrième, l'Algérie: 2 d'argent et 2 de Bronze,

Mais, en Kata Seniors, le Sénégal est le seul pays subsaharien à remporter une médaille avec Omar Diop médaille de bronze.

En junior Kumite, par contre, une très grande performance de notre junior Serigne Mbacké SECK. Il est le seul athlète de l'Afrique subsaharienne à atteindre une finale.

Le Sénégal fait du 100% de médailles chez les cadets combats en remportant 2 Bronze avec Fama Samassa DE HAAN et Mohamadou Moustapha GAYE.

Il faut relativiser la 8ème position du Sénégal dans le classement général avec 8 médailles au total, 1 en argent et 7 en bronze, le Sénégal reste présent en talonnant le Maghreb.

Si on avait engagé plus d'athlètes sur toutes les catégories on aurait eu un meilleur classement général.

Le travail de progression continue et la relève se prépare. A noter qu'on a misé sur l'équipe senior composée majoritairement par des espoirs, seul Mohamed Falilou Diop est senior accompagné d'un ancien, Moundor Sene, qui a encadré le groupe en tant que capitaine. Sa présence a été très motivant pour les jeunes athlètes. Codou CISSE la seule senior du groupe a encadré les filles.

En perspective, Mouhamadou Moustapha Gaye qui aura l'âge de participer au JOJ 2026 vient de rentrer dans le ranking mondial. Il est très prometteur et pourrait nous valoir d'énormes satisfactions

Il faudra rappeler que même en étant pays organisateur, les athlètes sénégalais ne seront pas qualifiés directement aux JOJ s'ils ne figurent pas dans le ranking mondial.

De ce fait, aux prochains championnats d'Afrique, il est envisagé de miser sur nos Cadets et Juniors et on appuiera l'accompagnement des U21.

L'année prochaine, se dérouleront les championnats du monde Cadets Juniors Espoirs en Italie. L'objectif sera de préparer et d'engager beaucoup d'athlètes de la génération 2026. Le futur partenariat avec la fédération italienne aidera dans la préparation.