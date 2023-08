Sénégal: Problématique d'évacuation des boues de vidange - Ziguinchor sous la menace d'une « bombe écologique »

Alors que les fortes pluies n'ont pas encore fini d'exhiber les limites dans son système d'assainissement, Ziguinchor et sa ville « suffoquent » à cause des boues de vidange. La problématique de l'évacuation de la boue de vidange reste en effet une véritable préoccupation dans une ville où les camions des boues de vidange sont déclarés « persona no grata » dans les communes voisines. Conséquence : les prix d'une séance de vidange connaissent une hausse vertigineuse passant de 25.000 à 100.000 francs à la stupéfaction totale des populations qui ne savent plus où déverser ses boues de vidange.

La question de vidange des fosses septiques se pose avec acuité en ce moment dans la ville de Ziguinchor. Une ville qui souffre d'un réel problème d'assainissement. Aujourd'hui la question devient plus lancinante au point la situation frôle « l'impensable ». Les prix de vidange des fosses dans la ville ont quadruplé au grand dam des populations qui s'expliquent difficilement une telle hausse. La vidange qui s'effectuait à vingt cinq mille fra CFA (25.000 francs CFA ) passe désormais à cent mille francs ( 100.000 francs CFA ).

S'il est difficile de cerner la situation au niveau des autorités municipales, les camionneurs de vidange expulsés de la décharge Mamatoro dans la commune d'Enampor où ils avaient l'habitude de déverser les boues de vidange se rabattent maintenant vers Bignona à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor. « Nous ne pouvons plus déverser à Mamatoro. Nous devons maintenant parcourir des dizaines de kilomètres jusque dans le département de Bignona pour y déverser les boues. Un manque à gagner pour nous avec tous les risques ... », nous confie un camionneur. La situation est d'autant plus insoutenable que nombreux sont les foyers qui, dans l'impossibilité d'accéder à ces prix exorbitants, sont obligés de vider leurs fosses clandestinement en déversant les boues dans les rues. Ils profitent d'ailleurs de la pluie pour effectuer ces opérations de vidange. Suffisant pour s'exposer aux maladies du péril fécal.

A rappeler qu'à Ziguinchor, aucune maison n'est connectée au système d'évacuation de boues. Un système en construction depuis des années et qui n'est toujours pas achevé. La décharge de Mamatoro dans la commune d'Enampor servait de déversoir mais depuis des mois, les autorités de cette commune rurale en bisbilles avec celles de la commune de Ziguinchor ont décidé d'interdire toutes opérations de déversement de boue dan leur périmètre communal. Il y a quelques années, ce sont les autorités de la commune de Boutoupa Camaracounda qui, pour des raisons politiques, avaient expulsé les camionneurs de Ziguinchor de leur zone.

Ces derniers avaient été priés alors de chercher ailleurs. Aujourd'hui, Ziguinchor et ses populations sont dans une situation inconfortable due à cette problématique d'évacuation de boues de vidange. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre difficulté est venue se greffer à cette problématique de vidange de fosses septiques : la difficulté liée à la livraison de sable de construction. Les prix d'un chargement ont également grimpé passant du simple au double. Le chargement de 8m3 de sable passe de 45.000fr CFA à 90.000 francs CFA. Là également se pose un problème de carrière de sable. Les camionneurs sont contraints d'aller vers le département de Bignona. Broyage et Mandina dans la commune de Niaguis ont bloqué leurs carrière de sable.

Officiellement ce sont des raisons écologiques qui sont avancées, mais pour beaucoup des considérations politiques restent la source de ces blocages. Ziguinchor qui étouffe déjà à cause d'une saturation est aujourd'hui sous la menace d'une bombe écologique. Et si une solution urgente n'est pas trouvée, les conséquences environnementales et sanitaires risquent de plonger les populations dans un véritable le désastre écologique.