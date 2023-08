Togo: Des valeurs de Réconciliation, de Paix et de Stabilité distillées au sein de la population de la Kozah

Chose promise, chose due. Comme annoncé il y a quelques jours, la préfecture de la Kozah a vibré du 10 au 12 Août dernier, au rythme des activités au programme du Grand Festival de Football et d'Athlétisme de Pya, compétition qui a regroupé des jeunes gens venus des cinq cantons de la Kozah, tels que, le canton hôte, Tcharè, Yadè, Kouméa et Tchitchao.

Si à l'athlétisme, des jeunes talents ont montré toutes leurs potentialités en parcourant une distance de 5 km (Chez les filles) et 7 km (chez les Garçons) pour consacrer les meilleurs de la discipline d'endurance (course à pied), au Football, c'est l'équipe de Pya qui, en finale de ce festival a pris le meilleur sur son homologue de Kouméa.

Ce fut en présence des autorités administratives, sécuritaires, des chefs traditionnels, des responsables de l'Association « Paix et Joie dans les coeurs », et surtout d'un public amoureux de foot mais aussi du sport en général.

Cette édition de cette compétition, dont l'association de John Bakilaan Yoagbati est l'initiatrice a été une occasion pour celle-ci, outre l'objectif de « promouvoir la jeunesse, inciter ce qui est en eux pour que demain, ils deviennent quelque chose », de partager avec les uns et les autres les valeurs de « Paix, de réconciliation et de stabilité », avec le public présent. Le président de cette association a fait comprendre, « nous avons sensibilisé la population sur le thème : la réconciliation, la paix et la stabilité. Nous avons sensibilisé à la non-violence. Il faut que le Togo, l'or de l'humanité soit toujours ce que Dieu a voulu ».

Les meilleurs au football et à l'athlétisme sont repartis avec des médailles et des enveloppes pour encourager leur performance, très admirée et saluée par l'organisation et les autorités qui avaient répondu présent.

Toutefois, il est à noter que cette descente de « Paix et Joie dans les coeurs » sur le terrain dans la Kozah n'a pas été que tout sport et tout message.

« On fait aussi des dons en kits scolaires à des orphelins dans différents cantons, Pya, Tcharè, Yadè, Kouméa, Tchitchao, pour leur permettre de mieux faire leur rentrée scolaire », a ajouté M. Yaogbati.

Prochaine étape de ces actions de « Paix et Joie dans les coeurs », ce sera dans la région des Savanes. Le président Yoagbati a lancé un appel solennel aux bonnes volontés qui voudront bien les assister par quelque moyen que ce soit « pour pouvoir propager le message de paix ».

Pour les élections qui viennent au Togo, « Paix et Joie dans les coeurs », pense que « le Togo n'a pas besoin de violence, de désordre avant la réussite de ce pays. Dieu aime toujours le Togo ». Et, a-t-il continué, « bientôt, il y aura les élections, et donc les associations sont invitées à parcourir le pays pour propager la réconciliation, la paix et la non-violence ». Elle a profité pour installer officiellement les combattants de paix dans la région de la Kara avec pour mission de propager la réconciliation, la paix et la stabilité. Enfin, a commenté M. Yoagbati, « nous les avons présentés officiellement devant toutes les autorités. Ils sont des enfants dignes et formés. Objectif, dans toutes les régions, nous allons former des jeunes combattants pour être des combattants de la paix pour protéger cette paix que Dieu nous a donnée au Togo ».

Après la Kozah, et les Savanes (dans la mire de cette association), la caravane de « Paix et Joie dans les coeurs », qui entend parcourir tout le Togo, peut marquer des arrêts dans Niamtougou, Sokodé, Bafilo, Bassar, Plateaux... et dans d'autres localités des régions du Togo.

