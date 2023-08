Congo-Kinshasa: La FBCP exhorte à l'apolitisme de la justice

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) appelle au respect de la Constitution ainsi que des lois en vigueur dans le pays.

L'ONG de défense des droits de l'homme, la FBCP, a salué la décision prise le 16 août 2023 par la Haute cour militaire d'accorder la liberté provisoire à tous les co-prévenus de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'Etat congolais, François Beya. « Nous saluons cette initiative prise par la Haute cour militaire de leur accorder la liberté provisoire qui est un droit d'ailleurs pour tous les détenus », a souligné cette organisation dans un communiqué signé par son président, Emmanuel Adu Cole. Et de noter que cette disposition fait partie du combat de cette ONG, pour le désengorgement des prisons en République démocratique du Congo (RDC) et le respect des droits fondamentaux de hommes dans le pays et ailleurs.

La FBCP demande, par conséquent, à cette juridiction militaire de continuer à accorder la liberté provisoire à d'autres prisonniers et détenus préventifs qui sont dans la même situation. L'ONG appelle, par ailleurs, la justice civile à suivre le même exemple, en accordant la liberté provisoire ou l'acquittement aux détenus qui les méritent.

Cette ONG prétend croire que certaines figures méritent cette liberté provisoire ou l'acquittement dont l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean Marc Kabund, le député provincial Mike Mukebayi, le conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi Dela, Charles Ilunga Mwamba, Barnabé Milinganyo, etc. « En gros, nous demandons à la justice congolaise d'être apolitique et de ne suivre que les lois en vigueur et de respecter la Constitution du 18 février 2006 qui est une bible pour tous », a souligné la FBCP.

Il est rappelé que parmi les proches de François Beya arrêté depuis le 5 février 2022 par les services de sécurité et bénéficiaire de liberté provisoire, il y a Guy Vanda Nowa Biama, le colonel Cikapa Tite Mokili, la commissaire supérieure principale Lily Tambwa Mauwa et le lieutenant-colonel Pierre Kalenga Kalenga.