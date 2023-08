Angola: La Banque centrale révoque l'agrément des sociétés de paiement

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA) a rendu publique lundi la révocation des licences de trois prestataires de services de paiement et d'un bureau de change, pour cause d'inactivité et de non-respect répété des règles régissant l'activité dans le pays.

Il s'agit des institutions financières non bancaires Mundifast Transfer, Daniela Maxinde Transfer Lda et Calimina Transfer, toutes des sociétés fournissant des services de paiement, selon un communiqué de la BNA auquel l'Angop a eu accès.

Parmi les causes, la BNA souligne l'inactivité pendant une période supérieure à six mois et le non-respect répété des règles régissant la fourniture de services de paiement en Angola.