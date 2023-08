Tunisie: Zarzis | Rentrée scolaire - Un acte de solidarité

Dans toutes les circonstances d'ordre religieux ou social, la société civile n'hésite jamais à se dévouer corps et âme, portant aide et secours à ceux qui en ont besoin. « Zarzis action » en a fait autant.

La rentrée scolaire approche à grands pas, alors que tout le monde se plaint de la cherté de la vie. Des frais considérables, occasionnels certes, mais inévitables attendent par conséquent les familles et surtout celles ayant à leur charge deux, trois, voire quatre entre élèves, lycéens et étudiants.

En effet, vêtements, cartables, fournitures scolaires, ainsi que le transport et les loyers coûtent assez cher. On peut citer à titre d'exemple que le prix d'un cahier numéro 72 s'élève à 4,970 D et celui de 200 pages TP vaut 14,200 D!

Pour aider les nécessiteux et leur prêter main-forte, une association humanitaire à Zarzis a eu l'initiative si salutaire de faire des collectes : argent liquide, fournitures scolaires et vêtements auprès des personnes bien nanties. Les livres et les cartables qui sont encore en bon état sont aussi récupérables.

Avec le même élan de solidarité, « Zarzis action» a sollicité la générosité des donateurs et fait appel aux Zarzissiens résidents à l'étranger pour mettre la main à la pâte. Sitôt l'appel lancé, les offres et les aides ont vite augmenté en quantité. Initiative noble et louable qui rappelle ce qu'a fait cette même association au profit des familles pauvres au mois de Ramadan et à l'occasion des deux Aïds.