Tunisie: Ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères - Pour réduire les délais de livraison des passeports

Les deux ministres ont fait valoir l'impératif de renforcer la coordination entre les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger et les services relevant du ministère de l'Intérieur afin de répondre le plus rapidement possible aux requêtes des Tunisiens résidant à l'étranger.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil et Ammar, et le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, ont convenu, hier, lors d'une réunion conjointe, de prendre des mesures permettant d'aplanir les difficultés relatives aux délais de confection et de livraison des passeports.

La réunion conjointe s'est déroulée en présence de hauts cadres des deux ministères, selon la même source.