Maroc: Dakhla - Lancement de plusieurs projets de développement

Dakhla — Plusieurs projets de développement ont été lancés, dans la province d'oued Eddahab, à l'occasion des célébrations marquant le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Ainsi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné des présidents des Conseils élus, d'élus locaux et des chefs des services extérieurs, a donné le coup d'envoi à une série de projets programmés dans les communes de Dakhla et d'El Argoub.

A la commune d'El Argoub, M. Benomar et la délégation l'accompagnant ont lancé les travaux de raccordement de la zone touristique de la ville de Dakhla au réseau moyen tension 22 KV.

D'un coût global de 17,7 millions de dirhams (MDH), ce projet qui s'étalera sur 12 mois, consiste en la réalisation d'un réseau moyen tension sur une linéaire de 34 Km et d'un réseau moyen tension sous terrain sur une longueur d'un kilomètre.

Il vise à améliorer la qualité des services fournis et à garantir le raccordement en électricité des unités touristiques de la ville de Dakhla et de la zone située au point kilométrique 40, en plus de l'électrification du port Dakhla Atlantique et la mise en place d'une ligne électrique de secours.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat multipartite (148 MDH), consiste en la mise en place d'un poste transformateur 60/22 KV au PK 40 (80 MW) et la construction d'un poste de 22 KV, pour assurer le raccordement des communes et villages de pêche au réseau électrique national.

M. Benomar et la délégation l'accompagnant ont aussi donné le coup d'envoi au projet relatif à la mise en place d'une station mobile de déminéralisation (10 MDH), destinée à l'amélioration de la qualité de l'eau potable au niveau du centre de Tawrta relevant de la commune d'El Argoub.

En outre, la délégation officielle s'est enquise du projet d'aménagement du centre de colonie de vacances Tawarta et son raccordement au réseau d'eau potable et s'est rendue aux différentes structures du centre.

Par la suite, le wali et la délégation l'accompagnant se sont rendus à une exposition de photographies historiques, à la Maison de la culture Al Walae, retraçant les étapes phares de la Révolution du Roi et du Peuple et ont pris connaissance des ouvrages et publications du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

Parallèlement à cette exposition, un film documentaire retraçant les étapes phares de cette page lumineuse de l'histoire du Maroc, a été projeté.

Par ailleurs, M. Benomar a procédé au centre d'accueil "Al Kassam", à la distribution des aides à des personnes souffrant de déficience visuelle et à la remise d'équipements paramédicaux au profit des personnes à mobilité réduite.